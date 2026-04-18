Öğrencilerin Batarya Projesi TÜBİTAK'ta İkincilik Elde Etti
18.04.2026 10:50
Malatya'daki öğrenciler, elektrikli araç bataryalarının güvenliğini artıran proje ile başarı kazandı.

Malatya'da ortaokul öğrencilerinin elektrikli araç bataryalarının yanmasını önlemek amacıyla hazırladıkları proje, TÜBİTAK yarışmasında ikincilik elde etti.

Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Asım Kahraman ile Muhammed Emre Altın, lityum batarların yanmasını engellemek için hazırladıkları "Mısır Nişastası Kullanılarak Katı Hal Elektrolit Üretimi ve Güvenli Enerji Depolama" Projesi, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Asım Kahraman, AA muhabirine, elektrikli araçlarda lityum bataryaların kullanıldığını, bu bataryaların içerisinde bulunan sıvı elektrolit isimli maddenin fazla ısınması ve havayla temas etmesi durumunda patlama riskinin oluştuğunu, bunu engellemek için proje yaptıklarını anlattı.

Kahraman, gliserol denilen kimyasal madde ile elde ettikleri bataryaya esneklik kazandırdıklarını, bunun bataryada çatlama, şişme riskini ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Muhammed Emre Altın da, "Projemizin amacı mısır nişastasından katı hal elektrolit üretmekti. Deneylerimizde sıcaklık arttıkça direncin azaldığını gördük." dedi.

Proje sorumlusu Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yücel Kılıç ise öğrencilerle birlikle hazırladıkları projenin, İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki cihazlarla test edildiğini belirtti. Projelerinin bölge finallerinde ikinci olduğunu dile getiren Kılıç, "Çocuklar projelerini İnönü Üniversitesinde 4 gün boyunca sundular. Projemizi daha da geliştirerek sonraki yılda Türkiye finallerine kalmayı hedefliyoruz." dedi.

İnönü Üniversiteleri Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlilerinden Kezban Korkusuz da, öğrencilerin projelerini merkezlerinden destek alarak yürüttüğünü dile getirerek, "Öğrenciler laboratuvarımızda danışman hocalarıyla beraber deneylerini başarıyla tamamladılar. Biz sadece rehberlik yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
