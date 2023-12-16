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OnePlus 12 ve 12R, 23 Ocak'ta tanıtılacak - Son Dakika
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OnePlus 12 ve 12R, 23 Ocak'ta tanıtılacak

OnePlus, yeni amiral gemisi serisi OnePlus 12'nin küresel lansman tarihini duyurdu. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve iddialı fiyat etiketiyle dikkat çeken seri, 23 Ocak'ta tanıtılacak. Ayrıca, R serisinin ilk kez Çin ve Hindistan dışındaki pazarlara geleceği açıklandı.

OnePlus 12 ve 12R, 23 Ocak\'ta tanıtılacak
16.12.2023 - 13:13,
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OnePlus, yeni amiral gemisi serisini global pazara getirmeye hazırlanıyor. OnePlus 12 ailesinin küresel lansman tarihi açıklandı. Daha önce Çin'de tanıtılan seri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve iddialı fiyat etiketiyle küresel pazarda ses getirecek gibi duruyor.

OnePlus 12 ve 12R 23 Ocak'ta tanıtılacak

OnePlus, yaptığı son paylaşımda 12 ve uygun fiyatlı 12R'yi 23 Ocak'ta düzenleyeceği bir etkinlikle piyasaya süreceğini duyurdu. Bu açıklama, R serisinin ilk kez Çin ve Hindistan dışındaki pazarlara geleceği anlamına geliyor.

OnePlus 12 ve 12R, 23 Ocak'ta tanıtılacak

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan ilk telefonlardan biri olan cihaz, yapay zeka gibi görevler için gelişmiş performans vadediyor. Bu işlemci 1 adet yüksek performanslı 3.3 GHz ARM Cortex-X4 çekirdeği, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 performans çekirdeğine sahip.

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50 Megapiksel ana kamera ve 3x optik zoom yapabilen 64 Megapiksel telefoto lens ile geliyor. Üçlü kamera kurulumu 48 Megapiksel ultra geniş sensörle tamamlanıyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.

OnePlus 12R ise Çin pazarında tanıtılmadan globale gelecek. Bu yüzden teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak OnePlus'ın R serisinde, amiral gemisi düzeyinde uygun fiyatlı cihazlar sunduğunu biliyoruz. OnePlus 12'nin 605 dolardan başladığını da hatırlatalım.

OnePlus 12 ve 12R, 23 Ocak'ta tanıtılacak

OnePlus'ın 23 Ocak'taki etkinliğinde iki telefonla ilgili tüm detaylar paylaşılacak. OnePlus 12 ve 12R'nin küresel fiyatlandırmaları da etkinlikte ortaya çıkacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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