Yapay zeka eğitimleri son zamanların tartışılan konusu haline geldi. Birçok araştırmacı, gazeteci ve yazar; GPT gibi dil modellerinin eğitilmesinde kendi içeriklerinin ihlal edildiğini düşünüyor. Son olarak OpenAI ve Microsoft için açılan dava, ChatGPT'nin eğitilme sürecini ele alıyor.

OpenAI ve Microsoft'a ChatGPT üzerinden yeni dava

İki yazar, telif hakkıyla korunan eserlerinin yapay zeka modeli eğitiminde kullanıldığını iddia etti. Bu kapsamda OpenAI ve Microsoft'a karşı yapay zeka davası açtıklarını duyurdu. Şirketlerin, telif hakkı ihlali yaptığı belirtildi.

Nicholas Basbanes ve Nicholas Gage, kitaplarındaki bazı araştırmaların OpenAI tarafından GPT modelini eğitmek için kullanıldığını bildirdi. Dava dilekçesine göre OpenAI ve Microsoft, yapay zeka sistemlerinde telif hakkıyla korunan materyalleri izinsiz kullandı.

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Amerikalı yazarlar dava kapsamında iki şirketten tazminat talebinde bulunuyor. Kitaplardaki fikri mülkiyetin "milyarlarca dolarlık bir endüstriye kaynak olmasının önemine" dikkat çektiler. Ancak GPT eğitiminin, büyük şirketler için kötüye örnek olduğunu söylediler.

Daha önce birçok kez telif hakkına dayanan araştırmaların ChatGPT gibi dil modellerinde kullanıldığı görülmüştü. Davanın kabul edilmesi halinde diğer yazarlar da benzer bir şikayette bulunabilir. Bu da yazarların ayaklanmasına yol açabilir.

OpenAI ve Microsoft ise davada ileri sürülen iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Daha önce komedyen Sarah Silverman ve yazar George R.R. Martin de yapay zekanın "yaratıcı" olması için kendi içeriklerinin kullanıldığını iddia etmişti.

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