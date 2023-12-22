Oppo A59: Özellikler, Fiyat ve Tasarım

Oppo yine uygun fiyatlı bir modeli A serisine ekliyor. Bugün tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıkan Oppo A59, köşeli tasarımı ile beğenileri topladı. İşte Dimensity 6020 işlemcili Oppo A59'un tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Oppo A59 180 dolara satılacak!

Oppo bugün uygun fiyatlı yeni modelini tanıttı. 180 Dolar fiyat etiketi ile 25 Aralık'ta satışa sunulacak olan A59, köşeli tasarımı ve kamera halkası ile tarzını ortaya koyuyor. Silk Gold ve Starry Black renk seçenekleri ile piyasaya sürülen A59, toplam 187 gram ağırlığında ve 8,12 mm kalınlığında.

Ön tarafında 6,56 inç büyüklüğünde LCD ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve 1612 x 720 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Oppo A59, ana kamera olarak 13 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Buna ek olarak 2 Megapiksellik derinlik sensörü de ana kameranın altında konumlanıyor.

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Gücünü MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden alan A59, 4 GB RAM bellek ile birlikte geliyor. 128 GB tek depolama seçeneği ile satışa sunulacak olan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Tabi 5000 mAh'lik bataryası için.

Son olarak Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 işletim sistemi ile gelen Oppo A59, IP54 sertifikasına, 3,5 mm jak girişine, yana monte parmak izi sensörüne, USB Type-C bağlantısına ve microSD kart yuvasına sahip.

Oppo A59 özellikleri!