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Oppo A59: Özellikler, Fiyat ve Tasarım - Son Dakika
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Oppo A59: Özellikler, Fiyat ve Tasarım

Oppo'nun uygun fiyatlı yeni modeli A59, köşeli tasarımı ve 180 dolar fiyatıyla dikkat çekiyor. 6,56 inç LCD ekran, Dimensity 6020 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 13 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 5000 mAh batarya ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan Oppo A59, 25 Aralık'ta satışa sunulacak.

Oppo A59: Özellikler, Fiyat ve Tasarım
22.12.2023 - 20:27,
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Oppo yine uygun fiyatlı bir modeli A serisine ekliyor. Bugün tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıkan Oppo A59, köşeli tasarımı ile beğenileri topladı. İşte Dimensity 6020 işlemcili Oppo A59'un tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Oppo A59 180 dolara satılacak!

Oppo bugün uygun fiyatlı yeni modelini tanıttı. 180 Dolar fiyat etiketi ile 25 Aralık'ta satışa sunulacak olan A59, köşeli tasarımı ve kamera halkası ile tarzını ortaya koyuyor. Silk Gold ve Starry Black renk seçenekleri ile piyasaya sürülen A59, toplam 187 gram ağırlığında ve 8,12 mm kalınlığında.

Oppo A59: Özellikler, Fiyat ve Tasarım

Ön tarafında 6,56 inç büyüklüğünde LCD ekran taşıyan cihaz, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve 1612 x 720 (HD+) piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan Oppo A59, ana kamera olarak 13 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Buna ek olarak 2 Megapiksellik derinlik sensörü de ana kameranın altında konumlanıyor.

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Gücünü MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden alan A59, 4 GB RAM bellek ile birlikte geliyor. 128 GB tek depolama seçeneği ile satışa sunulacak olan cihaz, 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Tabi 5000 mAh'lik bataryası için.

Son olarak Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 işletim sistemi ile gelen Oppo A59, IP54 sertifikasına, 3,5 mm jak girişine, yana monte parmak izi sensörüne, USB Type-C bağlantısına ve microSD kart yuvasına sahip.

Oppo A59 özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM4 GBDepolama128 GB (microSD kart ile genişletilebilir)Batarya5000 mAhŞarj Desteği33W hızlı şarjEkran6,56 inç LCD, 90Hz yenileme hızı, 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlükÖn Kamera8 Megapiksel selfie kameraArka Kamera13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1

Kaynak: Shiftdelete
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