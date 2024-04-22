Oppo K12 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Oppo K12 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo K12 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo, orta segment Android pazarına ses getiren K serisi yeni telefonu K12'nin tanıtım tarihini duyurdu. K12, OnePlus Nord CE4'e benzer tasarım ve özelliklerle gelecek. 6.7 inç Full HD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama, 100W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

22.04.2024 17:09
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Orta segment Android pazarına ses getiren telefonlar üreten Oppo, bu sefer de uzun zamandır beklenen K serisi yeni telefonunun tanıtım tarihini duyurdu. Beklentilere ve Oppo'nun paylaşımlarına göre orta segment için iddialı bir cihaz olacak gibi duran K12, ilk olarak Çin pazarında tanıtılacak. İşte Oppo K12 beklenen özellikleri ve tanıtım tarihi…

Oppo K12, 24 Nisan'da Nord CE4 benzeri tasarım ile tanıtılacak

Oppo'nun K serisinde tanıtacağı en yeni Android telefon, Oppo K12, paylaşılan görsellerden de anlaşılacağı üzere geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus Nord CE4 modeline benzer özellikler ve tasarım ile piyasaya çıkacak. Sızdırılan özelliklere baktığımızda, K12'nin CE4'ün aksine 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile gelmesi bekleniyor.

Oppo K12 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

İşlemci tarafında ise K12, 1 adet 2.63GHz Cortex-A715, 3 adet 2.4GHz Cortex-A715, ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A510 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine ev sahipliği yapıyor.

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Bununla birlikte 6.7 inçlik 2412 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme oranına sahip Full HD+ AMOLED ekran ile gelen K12, 1100 nit parlaklığa erişebiliyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 sistemi üzerinde çalışacak yeni cihazın 100W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Oppo K12 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun paylaştığı lansman görsellerinde gördüğümüz üzere yeni telefon Mavi Bulutlar ve Yıldızlı Gece olarak iki renk seçeneğiyle geliyor.

İşte Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan beklenen Oppo K12 özellikleri:

ÖzellikAyrıntıEkran6.7 inç (2412×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örneklemehızı, 2160Hz PWM karartma, maksimum 1100 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Mobil Platform, Adreno 720 GPURAM8GB/ 12GB LPDDR4X RAMDepolama256GB/ 512GB UFS 3.1 depolamaİşletim SistemiAndroid 14, ColorOS 14SIMÇift SIMArka Kamera50 Megapiksel Sony LYT-600 sensör, f/1.8 diyafram, OIS; 8 Megapiksel 120° ultra geniş kamera, Sony IMX355 sensör,f/2.2 diyafram, LED flaşÖn Kamera16 Megapiksel ön kamera, f/2.4 diyaframParmak İzi SensörüEkran altı parmak izi sensörüBoyutlar ve Ağırlık162.5×75.3×8.4mm; 186gToz ve Sıçramalara Karşı KorumaToz ve sıçramalara karşı koruma (IP54)Bağlantılar5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSSBatarya5500mAh batarya, 100W SUPERVOOC Hızlı Şarj

Kaynak: Shiftdelete

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