 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OPPO OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

OPPO OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alıyor

OPPO'nun geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümünün dağıtımı için geri sayım resmen başladı. OnePlus Ace 2 Pro, beta süreci yavaş yavaş sonlanan Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini almaya başladı.

OPPO OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alıyor
20.12.2023 - 19:13,
Abone Ol

OPPO'nun geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Android 14 tabanlı ColorOS 14 sürümünün dağıtımı için geri sayım resmen başladı. ColorOS 13'e daha kararlı ve iyi bir performans vadeden yeni sürüm son ortaya çıkan bilgilere göre çok yakında sevilen bir modele geliyor.

OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 alıyor

Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus Ace 2 Pro, beta süreci yavaş yavaş sonlanan Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini almaya başladı. Burada yamayı alacak akıllı telefonların 13.1.1.552 sürümünü çalıştırması gerektiğini de belirtelim. Öte yandan yeni yapıyı aynı modelin Genshin Impact Edition sürümü de deneyimleyebiliyor.

ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi isteyenleri sevindiren karar!

Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Snapchat, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OPPO OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alıyor - Son Dakika


19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35
İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 19:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: OPPO OnePlus Ace 2 Pro Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement