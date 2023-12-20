OPPO Pad Neo, Bluetooth SIG sertifikası aldı, lansman yakında!

Tablet işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OPPO'da bir süredir gündemi meşgul eden Pad Neo modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitesinde görünen tablet şimdi de önemli bir eşiği aştı.

OPPO Pad Neo Bluetooth SIG sertifikası aldı, lansman çok yakında

OPPO Pad Neo, OPD2303 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Liste tabletin Bluetooth 5.2 desteklemesi dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken tanıtımın çok yakında yapılacağına dair önemli sinyaller veriyor. Şu an için lansman hakkında net ayrıntılar olmasa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde konuyla ilgili kritik gelişmelerin olması bekleniyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir tabletin isminin ve tasarımının değiştirilerek aynı teknik özelliklerle farklı pazarlarda satışa çıkması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa OPPO Pad Neo'nun OnePlus Pad Go ile aynı özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

Oppo Find X7 serisinin kamera yetenekleri belli oldu!

OnePlus Pad Go özellikleri