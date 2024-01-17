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Oppo Reno 11F 5G: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Oppo Reno 11F 5G: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı

Oppo, Reno serisine yeni bir model olan Reno 11F 5G'yi eklemeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, 32 Megapiksel ön kamera, 6,7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7050 yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 5000 mAh pil ve 67W SuperVOOC şarj gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca cihazın yeşil, pembe ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oppo Reno 11F 5G: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı
17.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:31
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Oppo, Reno serisine yeni bir modeli eklemeye hazırlanıyor. Bugün sızıntılarla karşımıza çıkan Oppo Reno 11F 5G, resmi olmasa da tüm özelliklerini gözler önüne sürdü. Gelin Reno 11F 5G'nin detaylarına yakından bakalım.

Oppo Reno 11F 5G, 32 Megapiksel ön kamera ile geliyor!

Oppo Reno 11F bugün birçok detayı ile ortaya çıktı. Tasarım tarafında Reno 11 modellerini takip eden cihaz, görünüşe göre üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Sızıntılara göre ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan Reno 11F 5G, bu AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor.

Oppo Reno 11F 5G: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan Reno 11F, bu işlemci sayesinde 5G desteğine kavuşuyor. 8 GB RAM bellek ile gücüne güç katan cihaz, depolama tarafında 256 GB alan sunuyor.

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Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir pile yer veren Reno 11F 5G, 67W SuperVOOC şarj ile geliyor. Selfie çekimleri için 32 Megapiksellik Sony IMX615 sensörü kullanan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 64 Megapiksellik OV64B'den destek alıyor. Bu kameranın yanında ise 8 Megapiksellik Sony IMX355 ve 2 Megapiksellik OV02 makro kamera yer alıyor.

Oppo Reno 11F 5G: Özellikler ve Tasarım Ortaya Çıktı

Tüm bu sistemi Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalıştıran Oppo Reno 11F 5G, yeşil, pembe ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Muhtemelen 24 Şubat'ta satışa sunulacak olan cihazın fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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