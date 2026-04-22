Osmaneli'nde Çocuk Kimya Şenliği

22.04.2026 12:02
Nilüfer Hatun Lisesi, çocuklara kimya eğitimi vermek için şenlik düzenledi. 12 basit deney yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Çocuk Kimya Şenliği" gerçekleştirildi.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Büyükler Miniklere Kimya Öğretiyor Projesi" kapsamında "Çocuk Kimya Şenliği" düzenlendi.

Çocuk gelişimi eğitimi alan 46 öğrenci, proje koordinatörü çocuk gelişimi meslek öğretmeni Gül Gelebek ile kimya öğretmeni Sinem Pakır öncülüğünde hazırladıkları basit ve güvenli deneyleri okul öncesi öğrencilerle buluşturdu.

Küçük yaşta merak duygusunu harekete geçirmek, aynı zamanda lise öğrencilerinin öğrendiklerini aktarabilme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan projede amaç, bilimin ışığında yetişen nesillerle geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak.

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, çocuk gelişimi ve kimya alanı öğrencilerinin işbirliği içerisinde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Pakır da hedeflerinin hem geleceğin eğitimcilerini sahaya hazırlamak hem de çocuklarda bilime dair keşfetme duygusunu uyandırmak olduğunu vurguladı.

Gelebek ise öğrencilerin derslerde öğrendiklerini kazanımları hedef kitleleri olan okul öncesi öğrencilere aktarmalarını istediklerini dile getirdi.

Projede, patlayan minik dağ, patlamayan balon, renk değiştiren lahana, şaşkın hamur ve balon şişirme gibi 12 deney bulunuyor.

Kaynak: AA

Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Diyarbakır-Bingöl yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi

12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
