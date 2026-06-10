Osmaniye'de öğrencilerin bilim projeleri beğeni topladı - Son Dakika
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Osmaniye'de öğrencilerin bilim projeleri beğeni topladı

Osmaniye\'de öğrencilerin bilim projeleri beğeni topladı
10.06.2026 15:32  Güncelleme: 15:37
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Osmaniye'de TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali kapsamında öğrencilerin hazırladığı 62 proje sergilendi. Vali Serdengeçti de etkinliği ziyaret ederek stantları gezdi.

Osmaniye'de düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonluğunda, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda vatandaşları ağırladı. Festival kapsamında 62 proje sergilendi. Bilim, teknoloji ve inovasyon temalı projelerin yer aldığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları ziyaretçilere tanıtarak projeler hakkında bilgi verdi. Robotik uygulamalar, bilimsel deneyler ve çeşitli tasarımlar vatandaşlardan ilgi gördü.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de festival alanını ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Serdengeçti, projeler hakkında bilgi alarak çalışmaları inceledi.

Etkinlikte öğrencilerin heyecanına aileleri ve öğretmenleri de ortak olurken, ziyaretçiler projeleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Festivalde 62 öğrenci, 26 danışman öğretmen ve 18 kişilik proje ekibi görev aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Osmaniye'de öğrencilerin bilim projeleri beğeni topladı - Son Dakika

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