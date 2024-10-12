Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak

Geniş Video İzle

Online alışverişin hızla yaygınlaştığı günümüzde, doğrulanmış ilan uygulaması otomotiv sektöründe de kullanılmaya başlanacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, aracını satmak isteyenlerin e- Devlet üzerinden ilan oluşturacaklarını belirtti.

12.10.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE 16 YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"

Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda konuştu. Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen, küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKOR KIRDI"

Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur." dedi.

UYGULAMA OCAKTA ZORUNLU OLUYOR

İlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti: Yani ilan sitesine girilen ilanların, TC kimlik numarası onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konut da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:09 Metrobüste yolculara tehdit savurdu “70 dosyam var, 71’i de işlemekten korkmam“ Metrobüste yolculara tehdit savurdu "70 dosyam var, 71'i de işlemekten korkmam"
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 Arda Güler, Fenerbahçe’nin kasasını bir kez daha dolduracak Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 16:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.