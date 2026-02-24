Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı - Son Dakika
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
24.02.2026 09:16
Otomotiv devi Volvo Cars, bataryalarda aşırı ısınma ve olası yangın riski tespit edilmesi üzerine 40 binden fazla elektrikli EX30 modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket, etkilenen araçlarda gerekli kontrollerin ve parça değişimlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, elektrikli SUV modeli EX30'da batarya paketlerinde aşırı ısınma ve buna bağlı yangın riski tespit edilmesi üzerine 40.323 adetten fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

YANGIN TEHLİKESİ

Geri çağırma kararı, yüksek voltajlı bataryaların aşırı ısınma potansiyeli ve buna bağlı olası yangın tehlikesi nedeniyle alındı. Etkilenen EX30 modellerinde, batarya modüllerinin değiştirileceği veya yeniden kontrol edileceği açıklandı.

GEREKLİ BAKIM ÜCRETSİZ YAPILACAK

Volvo'nun açıklamasına göre geri çağırma kapsamındaki modeller arasında tek motorlu uzun menzilli EX30 ile çift motorlu performans versiyonları yer alıyor. Şirket yetkilileri, etkilenen araç sahipleriyle iletişim kurmaya başladıklarını ve gerekli teknik bakımın ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

44 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Elektrikli araç sektöründe batarya kaynaklı güvenlik tartışmaları son dönemde artıyor. Bataryaların aşırı ısınması durumunda yangın riski bulunması, üreticileri geri çağırma ve yazılım/batarya güncellemeleri yapmaya itiyor. Benzer şekilde, Volkswagen de yüksek voltajlı bataryaların aşırı ısınma ve yangın riskine karşı ID.4 modellerinden yaklaşık 44 bin aracı geri çağırmıştı. Bu kapsamda hem yazılım güncellemesi hem de batarya değişimi yapılacağı bildirildi.

Volvo'nun kararı, elektrikli araç batarya güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bataryaların termal yönetim sistemlerindeki her türlü potansiyel riske karşı üreticilerin hızlı ve kapsamlı önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Enerji, Volvo, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Çin den bir mühendis şunu aktarıyor şuan hepsi prototip aşamasında henüz evet demedik 2030yılında proje tamamlanıp güvenli hale getirilecek,elektrikli araç alırken lütfen 2kez düşünün dünyanın heryerinde kaç araç durduk yere yanmış araştırın.. 0 1 Yanıtla
  • Look maan Look maan:
    İnsanlar bilmiyor ama NMC bataryalar arabalarda olacak güvenlikte değil, hem 7-8 yıl ömrü var hem yanmaya patlamaya müsait. Canını ve cebini düşünen LFP bataryalı araç alsın hem 20 yıl ömrü var hem de delinse, darba alsa bile yanmaz patlamaz. Kapitalist sistem önce tehlikeli olanı NMC yi insanlara sattı şindi son 1-2 yıldır LFP bataryaları piyasaya sürdüler. Oysaki yıllardır LFP batarya var ve en uzun ömürlü en güvenli olduğu da biliniyordu. 1 0 Yanıtla
10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
