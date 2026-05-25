Otonom Kara Aracı 'Bora' Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otonom Kara Aracı 'Bora' Öne Çıktı

Otonom Kara Aracı \'Bora\' Öne Çıktı
25.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Bora' isimli insansız kara aracı, TeknOcak Festivalinde Türkiye ikincisi oldu. Modüler yapıya sahip.

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aybars Teknoloji Takımı'nca geliştirilen "Bora" isimli otonom insansız kara aracı, sahip olduğu teknik özellikler ve çok yönlü kullanım amacıyla dikkat çekiyor. Savunma sanayi ve afet yönetimi başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen araç, TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde "Otonom Sistemler ve Yenilikçi Teknolojiler" kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisi katıldı. 100'ün üzerinde projenin yarıştığı organizasyonda Erzurum'u temsil eden Aybars Teknoloji Takımı, geliştirdiği "Bora" isimli insansız kara aracıyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Modüler yapısıyla dikkat çekiyor

Makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği öğrencilerinden oluşan 22 kişilik ekip tarafından geliştirilen araçta, uzaktan kumanda ile kontrol sistemi, otonom sürüş kabiliyeti, lazer işaretleme sistemi, ateş sisteminde otonom kilitlenme ve hedef takip özellikleri bulunuyor. Modüler yapıya sahip araç, farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanırken, geliştirilmeye açık prototip bir model olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsız süspansiyon sistemiyle çalışıyor

Takımın geliştirdiği araçta dikkat çeken en önemli özelliklerden biri ise 4x4 palet sistemi ve bağımsız süspansiyon yapısı oldu. Arazi şartlarına uyum sağlayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem sayesinde aracın daha stabil hareket etmesi ve görüntü işleme sırasında oluşan sarsıntının minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Takım üyeleri, özellikle otonom sistemlerde görüntü işlemenin büyük önem taşıdığını belirterek, araçta yaşanan titreşim problemini bağımsız süspansiyon sistemiyle azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

"En büyük özelliği 4x4 olması"

Aybars takımının kaptanı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Suat Aykut, takımın geçen yıl Şubat ayında kurulduğunu ifade ederek, "Takımı kurulurken ki amacımız bir teknolojide birincilik getirmekten ziyade gelişen, yenilenen, Türkiye Yüzyılı'na adet olabilecek bir proje çıkarmaktı. Bu nedenle kendimize bir hedef belirledik. Üreteceğimiz araç tamamıyla farklı bir araç olacak, farklı bir fikir üzerine kurulacak. Aracı ürettiğimizde bir kişiye fikir verecek bir yapıda olması düşüncesiyle biz bir yola çıktık. Akabinde kendi projemizin üzerine çalıştık ve kendimize diğer insansız kara araçlarından farklı olarak 4x4 yapıya sahip, en büyük özelliği bu, 4x4 yapıya sahip bir insansız kara aracı geliştirmeye karar verdik" diye konuştu.

"Çalışmalarımız araçlarımızı geliştirme yönünde devam ediyor"

Araçta kullanılan 4x4 sistemin avantajlarından bahseden Aykut, "Özellikle 4x4 araçlar daha fazla çekiş yapısına sahip oluyor. Tanklarda bu 4x4 yapısının avantajı şu olacak; daha stabil olacak, arazi şartlarına göre daha uyumlu bir araç olacak. Özellikle bizim katıldığımız alan otonom insansız kara aracı yarışması. Otonom gibi araçlarda görüntü işleme olmazsa olmaz. Sarsıntı, görüntü işlemede görüntü kalitesini çok fazla bozan bir sorun. Biz bunu bu 4x4 palet yapımızdan, bağımsız süspansiyon kullanarak çözmeye çalıştık, minimalizeye indirdik. Çalışmalarımız araçlarımızı geliştirme yönünde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Takımımız multidisipliner bir yapıya sahip"

Takımın multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu belirten Aykut, "Takımımız 22 kişiden oluşmaktadır. Makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği okuyan arkadaşlarla beraber multidisipliner yapıya sahip bir takımız. Geliştirdiğimiz araç, şu anki Bora aracımız, prototip bir araçtır. Biz bu aracımızın üzerinde otonom sürüşü, otonom atışı geliştirme denemelerini yapıyoruz. Akabinde bunun büyük bir projemiz var. Yaptığımız aracın yaklaşık 2 katı ölçülerinde ana bir araç geliştirme fikrine sahibiz. İnşallah onun da çalışmalarına başladık. Ağustos'un sonlarına doğru o aracımızı da bitirip, o aracımızla Teknofest gibi ulusal yarışmalara katılıp memleketimize, takımımıza, üniversitelerimize derece getirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"Otonom kar küreme aracı gibi bir Ar-Ge'miz var"

Geliştirdikleri otonom insansız kara aracının savunma sanayi ve afet yönetimi gibi insan hayatının risk altında olduğu alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığını vurgulayan Aykut, "Bizim ilk başında da belirttiğim gibi kendimize belirlediğimiz hedef şuydu; farklı bir ürün ortaya çıkaralım. Sadece bir insansız kara aracı mantığıyla değil, şu an ülkemizin elinde bulunan Barkan gibi araçlarla sadece savunma sanayi odaklı bir araçtan ziyade modüler bir araç olsun. Bu aracımızı her alanda kullanabilelim. Özellikle biz geliştirdiğimiz araçta deprem, sel gibi afet alanlarında kullanılabilecek, bağımsız süspansiyon yapısıyla arazi şartlarına uyum sağlayacak, savunma sanayideki askeri operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirdik. Akabinde kendi memleketimizin sorunu olan kar sorununa kendi aracımızla çözüm getirme düşüncemiz var. Otonom kar küreme aracı gibi bir Ar-Ge'miz var. Bunun için de çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otonom Kara Aracı 'Bora' Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı
Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi

09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
06:22
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
01:01
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:33:04. #7.13#
SON DAKİKA: Otonom Kara Aracı 'Bora' Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.