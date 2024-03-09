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Paycell, popüler video oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'un yapımcısı KRAFTON ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık sayesinde dijital ödeme platformu, PUBG oyuncularına özel bir ödeme yöntemi sunuyor. Paycell'in tanıttığı yeni PUBG Kart, oyuncuların oyun içi harcamalarını kolaylaştırmanın yanı sıra, harcadıkça G- Coin paketleri kazanmalarını sağlayacak bir sistem getiriyor. İşte tüm detaylar…

Paycell ile PUBG harcaması yapana G-Coin!

Serhat Dolaz, Paycell Genel Müdürü, ve Krafton TR ve MENA Direktörü Akın Sönmezler'in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında duyurulan bu iş birliği, oyun dünyasında bir ilk. Paycell PUBG Kartı'nı aktifleştiren ve belirli miktarlarda harcama yapan oyuncular, çeşitli G-Coin paketlerinden faydalanabilecek.

Bu kart oyunculara her ay yapacakları ilk harcamada Silver G-Coin Pack, ay içinde 500 TL ve üzeri harcamalarda ise Golden G-Coin Pack gibi ödüller sunacak. Dolaz, oyuncuların sadece donanım ve aksesuarlara değil aynı zamanda oyun içi harcamalarda kullanabilecekleri güvenilir ve avantajlı ödeme yöntemlerine de büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor.

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Bu iş birliği Paycell'in oyun sektörüne güçlü bir giriş yapmasını ve oyuncuların ihtiyaç duyduğu özel ödeme çözümlerini sunmasını sağlıyor. Bu sayede PUBG oyuncuları oyun içi harcamalarını daha avantajlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler.