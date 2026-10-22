PHP\'deki iki kritik açık Finlandiya hükümeti ve BBC\'yi sayfalarını kapatmaya zorladı

Dünya genelinde hükümetler ve kuruluşlar, internetin büyük bir bölümünü çalıştıran bir programlama dilindeki iki kritik siber güvenlik açığını gidermeleri konusunda web sitelerini uyardı. Güvenlik açıkları PHP programlama dilinde bulundu ve çarşamba öğleden sonra bir düzeltme yayınlandı. Çeşitli siber güvenlik kuruluşları, zamanında düzeltmeleri uygulayamayan kuruluşları sitelerini geçici olarak kapatma seçeneğini düşünmeye çağırdı; bunun üzerine Finlandiya hükümeti, Edinburgh belediyesi ve BBC gibi kurumlar da sayfalarını çevrimdışı hale getirmek zorunda kaldı.Siber güvenlik firması Wiz, yapay zeka tarafından keşfedilen bu güvenlik açıklarının, siber dünyayı yeniden şekillendiren bu teknoloji tarafından "şimdiye kadar keşfedilen en ciddi güvenlik açıkları" olduğunu belirtti.Finlandiya, hükümetin kamuya açık internet hizmetlerini geçici olarak kapatırken, Hollanda'nın siber güvenlik kurumu da güvenlik açıkları nedeniyle kendi internet sitesini çevrimdışı hale getirdiğini açıkladı.ABD Ulusal Güvenlik Ajansı da benzer bir tavsiye yayınlayarak, kuruluşların düzeltmeyi yükleyememeleri durumunda sistemlerini çevrimdışı duruma getirmelerini istedi. Açıklamada, "Bu güvenlik açıkları genellikle sunucunun dosya sistemine veya veritabanına doğrudan erişim yolu sağlıyor" denildi.Bu arada Beyaz Saray, federal kurumların soruna çözüm bulma sürecini hızlandırmak için önde gelen yapay zeka laboratuvarlarıyla birlikte çalıştığını açıkladı.Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'yı işleten Wikimedia Vakfı, güvenlik açıklarını gidermek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.Açıklamada, "Güvenli bir şekilde yamalanana kadar önlem olarak diğer bazı sistemleri de devre dışı bıraktık" denildi.Wikipedia'nın bazı bölümlerine erişim bu nedenle kısıtlandı.Edinburgh belediyesinin internet sitesi de erişilemez hale geldi, ayrıca Doctor Who ve The Traitors dahil olmak üzere birçok BBC programının çevrimiçi sayfalarına da erişim sağlanamıyor.Ancak bunun PHP ile bir bağlantılı olduğu henüz doğrulanmadı. İnternet kullanıcılarının 'yaklaşık %70'i'Sanat platformu DeviantArt da dahil olmak üzere diğer web siteleri, nedenini belirtmeden "geçici olarak bakım nedeniyle kapalı" olduklarını açıkladılar.Bu güvenlik açıkları, Calif ve Wiz firmalarındaki siber güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedildi. Calif, PHP Vakfı ile birlikte OpenAI tarafından başlatılan Patch the Planet adlı programın bir parçasıydı. Bu program sayesinde, web geliştirme dillerindeki hataları bulmak ve düzeltmek için yapay zeka şirketinin gelişmiş yapay zeka araçlarına erişim sağladılar.OpenAI, bir blog yazısında bu keşfin "son zamanların en etkili güvenlik sorunlarından biri" olduğunu belirtti. Şirket bünyesindeki bir araştırmacının da sorunu diğer firmalarla aynı dönemde keşfettiğini ekledi.Bu kusurlar on yıldan fazla bir süre boyunca tespit edilememişti. Ağustos ayına gelindiğinde, gelişmiş yapay zeka araçlarının birkaç hafta kullanılması sonucunda keşfedildiler.Wiz bir blog yazısında, "Bu süreci pratik hale getirmede öncü modeller kritik öneme sahipti ve saatler içinde birden fazla uygulamada çalışan güvenlik açıklarını geliştirmemizi ve uyarlamamızı sağladı" dedi.Tahminlere göre internetin "kabaca %70'i" etkilenmiş durumda, ancak BBC bu rakamı doğrulayamadı.PHP Vakfı, ekim ayı sonlarına doğru sorunu tamamen çözecek bir yama (yazılım geliştiricileri tarafından genellikle "yama" olarak adlandırılır) yayınlamayı planlarken, güvenlik açığına dair ayrıntılar 20 Ekim'de sosyal medyada sızdırıldı. Bu durum, PHP Vakfı'nı güvenlik açığı ve bunun ne kadar büyük ölçekli olduğu konusunda acil duyuru yapmaya zorladı.Hollanda hükümetine bağlı bir kuruluş olan Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, internet sitesini yayından kaldırdı.Ülkenin parlamentosunun alt meclisi olan Tweede Kamer'in internet sitesine de erişilemiyor.Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve AB ile Avustralya'daki muadilleri, PHP kullanan herkesi düzeltmeleri uygulamaya çağırdı.Japonya'nın ulusal siber güvenlik ofisi ve AB siber güvenlik yetkilileri de benzer bir uyarı yayınladı.'Ulusal ölçekte güvenlik taraması' Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı da kamu kurumlarını, kritik altyapı işletmecilerini ve özel sektör kuruluşlarını sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini hızla uygulamaları konusunda uyardı.Başkanlık, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlattığını söyledi. İlgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi. 'İlk saldırılar ortaya çıkıyor'Siber güvenlik şirketi Huntress, "PHP her yerde. WordPress, Drupal, Joomla ve Magento sitelerine, paylaşımlı hosting platformlarına, kontrol panellerine ve arka planda PHP çalıştırdığını reklam etmeyen çok sayıda yazılıma sessizce güç veriyor" dedi.Sophos Counter Threat Unit'ten siber güvenlik uzmanı Don Smith, BBC'ye bunun "hackerlar için öncelikli bir hedef" olacağını söyledi.Ona göre, asıl zorluk sadece sorunu çözmek için bir yama yüklemek değil, PHP'nin çalıştığı her örneği bulmak ve yönetmekti. "PHP kullanımı yaygın, halka açık web sitelerinin, içerik yönetim sistemlerinin, barındırma platformlarının ve üçüncü taraf ürünlerinin altında yer alabiliyor, bazen kullanan kuruluş için bile fark edilmiyor" dedi.Saldırganın "zaten bir dayanak noktası edinmiş olabileceğine" dair işaretlere dikkat etmenin kuruluşlar için çok önemli olduğunu söyledi.Avrupa Birliği Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-EU), güvenlik açıklarına verilen risk puanlarının "kimlik doğrulaması yapılmamış uzaktan kod yürütme potansiyeline işaret ettiğini" belirtti.Bu tür bir siber saldırı, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılım yüklemesine ve web sitelerini devre dışı bırakmasına olanak sağlayabilir.İnternet altyapı firması Cloudflare'ın baş teknoloji sorumlusu Dane Knecht, "erken aşama saldırıların ortaya çıktığını görüyoruz ve yeni saldırı yöntemleri ortaya çıktıkça önlemleri güncelliyoruz" dedi.NCSC, kuruluşların güncellemeyi yükledikten sonra "PHP içeren cihazlar ve hizmetler de dahil olmak üzere, üçüncü taraf yazılım tedarikçilerinden gelen güvenlik güncellemelerini sürekli olarak izlemeleri" gerektiğini belirtti.Hangi programlama dili sürümlerinin etkilendiği henüz net değil, ancak CERT-EU, 2004 yılında piyasaya sürülen PHP 5'ten itibaren tüm sürümleri etkileyebileceğini kaydetti.PHP Vakfı bu güncellemeyi yalnızca en son sürümler için yayınladı; PHP 8.1 veya daha eski sürümleri kullananların yükseltme yapmaları önemle tavsiye ediliyor.Web geliştirme için oluşturulmuş PHP, web siteleri ziyaret edildiğinde görülen şeyleri uygulamak için sunucularda kullanılıyor.Tüm web siteleri bunu kullanmıyor, ancak internetin büyük bir bölümüne güç veriyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .