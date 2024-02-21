PlayStation Türkiye distribütörü Bilkom, konsolun 360 derece iletişimine odaklanacak - Son Dakika
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Teknoloji

PlayStation Türkiye distribütörü Bilkom, konsolun 360 derece iletişimine odaklanacak

PlayStation Türkiye distribütörü Bilkom, konsolun 360 derece iletişimine odaklanacak

PlayStation Türkiye distribütörü Bilkom, konsolun 360 derece iletişime sahip olacağını duyurdu. Bu, konsolun sadece kendisi değil, oyun, aksesuar, garanti ve servis desteğiyle birlikte geleceği anlamına geliyor. Ayrıca, Bilkom PlayStation Portal'ın Türkiye'de mart ayında satışa sunulacağını ve fiyatının 11.999 TL olacağını açıkladı.

21.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
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Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Ürün ülkemizde de ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, PlayStation Türkiye dağıtımcısı konusu netleşmişti. Bilkom, PlayStation ağını genişletmeye devam ediyor.,

Bilkom, Playstation tarafında 360 derece bir iletişim yapacak

Bilkom, yıllık değerlendirme basın toplantısında PlayStation politikalarıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. Geçtiğimiz ay PlayStation Türkiye distribütörü olan şirket, konsolun 360 derece bir iletişime sahip olacağını belirtti. Bu da konsolun sadece kendisinin değil konsol, oyun, aksesuar, garanti ve servis desteğinin de olacağı anlamına geliyor.

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Öte yandan Bilkom, Mobil oyun konsolu PlayStation Portal'ın mart ayında Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Açıklamada modelin fiyatına da değinildi. Buna göre PlayStation Portal 11.999 TL'den satışa sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji PlayStation Türkiye distribütörü Bilkom, konsolun 360 derece iletişimine odaklanacak - Son Dakika

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