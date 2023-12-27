Qualcomm, Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor ve NXP Semiconductors, açık kaynaklı işlemci mimarisi RISC-V tabanlı "gelecek nesil donanım" geliştirmek üzere Quintauris adlı yeni bir şirketi kurdular. İşte detaylar…

Qualcomm ve dört rakip şirket Quintauris'i kurdu!

RISC-V, 2014 yılında kurulan ve RISC-V International tarafından yönetilen açık kaynaklı bir işlemci mimarisi. Quintauris isimli yeni şirketin misyonu da RISC-V cihazlarını mümkün kılan tek bir kaynak sağlamak ve parçalanma eğilimindeki RISC-V endüstrisinde yeni standartları teşvik etmek.

Temel olarak, herhangi bir şirketin RISC-V mimarisini alıp kendi işlemcisini üretebilmesine izin veriyor. Böylece ARM, AMD ve Intel gibi kapalı ekosistemlerden kaçınabiliyor. İlk çıkışından bu yana hızla büyüyen RISC-V için 2030 yılına kadar 16 milyar çekirdeğin satılacağı tahmin ediliyor.

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Qualcomm'un ARM mimarisi tabanlı çipler üretmesine rağmen RISC-V'ye yatırım yapması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak şirket, tıpkı diğer birçok rakibi gibi beş yıldır mikro denetleyicilerinde RISC-V kullanıyor. Ayrıca Google ile birlikte Snapdragon Wear Platform'unda da RISC-V mimarisinden yararlanıyor.

Küçük ve düşük güçlü yongalarda kendine bir niş oluşturan RISC-V, açık kaynaklı yapısı sayesinde endüstri oyuncuları arasındaki işbirliğini kolaylaştırıyor. Quintauris, bunun yüksek profilli bir örneği. Bosch, Infineon ve NXP gibi otomotiv alanında önde gelen şirketlerin yanı sıra, Bluetooth ve Wi-Fi yetenekleriyle kritik kablosuz çipler üreten Nordic Semiconductor da Quintauris'in kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Quintauris'in resmi web sitesine göre, şirketin ürünleri ilk olarak otomotiv endüstrisine odaklanacak. Daha sonra mobil ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarına hizmet verecek. Şirket aynı zamanda RISC-V donanım-yazılım ekosistemi için standartları teşvik etmeye odaklanıyor. Başarılı ürünlerin piyasaya sürülmesi, standardizasyonun gerçekleştirilmesinde rol oynayacak gibi görünüyor.

RISC-V dünyasına standart belirlemeye çalışan tek kuruluş Quintauris değil. Google, Intel, NVIDIA ve hatta Qualcomm gibi kilit oyuncuların resmi desteğine sahip RISC-V Yazılım Ekosistemi (RISE) de aynı amaca hizmet ediyor. RISE yazılıma odaklanırken, Quintauris gelecek nesil donanım geliştirme öncülüğünü üstleniyor.

RISC-V teknolojisi, Qualcomm gibi önemli bir oyuncunun da katılımıyla ekosistemi için önemli bir adımı atmış durumda. Açık kaynaklı yapısı ve Quintauris gibi girişimler sayesinde, RISC-V'nin gelecekte işlemci mimarisi pazarında daha da önemli bir rol oynamasını bekleyebiliriz.

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