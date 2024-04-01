Realme, telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda çok yakında Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar ürünle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. İşte Realme GT Neo 6 SE tasarımı!
Realme GT Neo 6 SE tasarımı ortaya çıktı
Realme GT Neo 6 SE modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun tasarımını gözler önüne sererken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de gideriyor. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak.
Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak.
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Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Realme 12X modelinin özellikleri şöyle;
Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
120 Hz yenileme hızı 625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika Singapur'da Google Play Store dışından yüklenen bazı uygulamalar kısıtlanırken, bazıları tamamen yasaklandı. Google, üçüncü parti uygulamaların kişisel bilgileri kaydederek dolandırıcılık gibi illegal amaçlarla kullanıldığını iddia ediyor. Kullanıcılara Play Store dışından uygulama indirirken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. X platformu, Topluluklar adını vereceği bir bölümde yetişkin içeriklerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu. İçeriklerin yönetici filtresinden geçeceği ve yapay zeka algoritmalarının uygunsuz paylaşımları engelleyeceği belirtiliyor. Bu kararın temeli, Elon Musk'ın şirketi satın almasından önceye dayanıyor ve platformun rakiplerine göre bir adım ileri taşıyabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum, platformun kalitesinin düşeceği endişelerine neden oluyor. X'in OnlyFans'a rakip olma girişimi ise suistimal endişeleri nedeniyle geri adım atılmıştı. Özelliğin sadece paralı üyelere mi açık olacağı ise merak konusu. Satya Nadella'nın Microsoft CEO'su olarak atanması başlangıçta tereddütlerle karşılanmış olsa da, bugün şirketin piyasa değeri 10 kat artarak 3.13 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu büyük başarı, şirketin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlarla sağlanmıştır. Nadella'nın liderliği altında Microsoft, geçmişteki kayıplarını telafi etmiş ve geleceğe umutla bakmaktadır. Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor. Spotify, 22 Mart - 28 Mart tarihleri aralığında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Lvbel C5 listenin zirvesinde yer alırken, Zeynep Bastık ikinci sırada yer aldı. Semicenk, Sezen Aksu, Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener gibi sanatçılar da listede yer aldı. Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır. Son güncellemeyle Redmi Watch 4, Amazon Alexa üzerinden sesli komutlarla uyumlu hale geldi. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar arasında talebi artırması bekleniyor. Güncelleme ile alarm kurma ve uyumlu elektronik aletlerin kullanımı da mümkün olacak. Ancak bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde kullanılabileceği belirtiliyor. Redmi Watch 4, AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasa, sağlık parametrelerini izleme ve su geçirmezlik gibi özellikler sunuyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri de açıkladı. 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ÖzellikAçıklamaEkran: 6.67 inç – LCD
120 Hz yenileme hızı
625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Singapur'da Google Play Store dışından yüklenen bazı uygulamalar kısıtlanırken, bazıları tamamen yasaklandı. Google, üçüncü parti uygulamaların kişisel bilgileri kaydederek dolandırıcılık gibi illegal amaçlarla kullanıldığını iddia ediyor. Kullanıcılara Play Store dışından uygulama indirirken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
X platformu, Topluluklar adını vereceği bir bölümde yetişkin içeriklerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu. İçeriklerin yönetici filtresinden geçeceği ve yapay zeka algoritmalarının uygunsuz paylaşımları engelleyeceği belirtiliyor. Bu kararın temeli, Elon Musk'ın şirketi satın almasından önceye dayanıyor ve platformun rakiplerine göre bir adım ileri taşıyabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum, platformun kalitesinin düşeceği endişelerine neden oluyor. X'in OnlyFans'a rakip olma girişimi ise suistimal endişeleri nedeniyle geri adım atılmıştı. Özelliğin sadece paralı üyelere mi açık olacağı ise merak konusu.
Satya Nadella'nın Microsoft CEO'su olarak atanması başlangıçta tereddütlerle karşılanmış olsa da, bugün şirketin piyasa değeri 10 kat artarak 3.13 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu büyük başarı, şirketin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlarla sağlanmıştır. Nadella'nın liderliği altında Microsoft, geçmişteki kayıplarını telafi etmiş ve geleceğe umutla bakmaktadır.
Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor.
Spotify, 22 Mart - 28 Mart tarihleri aralığında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Lvbel C5 listenin zirvesinde yer alırken, Zeynep Bastık ikinci sırada yer aldı. Semicenk, Sezen Aksu, Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener gibi sanatçılar da listede yer aldı.
Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.
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