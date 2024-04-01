Teknoloji

Realme, telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda çok yakında Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelle ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar ürünle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. İşte Realme GT Neo 6 SE tasarımı!

Realme GT Neo 6 SE tasarımı ortaya çıktı

Realme GT Neo 6 SE modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun tasarımını gözler önüne sererken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de gideriyor. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak.

Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak.

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Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Realme 12X modelinin özellikleri şöyle;

Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;