Xiaomi, geçen sene Redmi K70 serisini tanıttı. Standart ve Pro modelden oluşan bu seri, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Hatta satış rekoru bile kırdılar. Bu bağlamda Redmi K80 serisi de merakla bekleniyor. Yeni modellerle ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar beklentileri giderek artırıyorken heyecanlandıran bir söylenti daha çıktı. Buna göre Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı.
Redmi K80 serisinin batarya kapasitesi ve işlemcisi sızdı
Daha önceki doğru çıkan sızıntıları ile tanınan Wisdom Pikachu, Redmi K80 serisinin 5500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği iddia etti. Buna göre telefonlar, kullanım süreleri ile tüketicilerin dikkatini çekecek.
İddiaya göre Redmi K80 ve K80 Pro modelleri sırasıyla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Snapdragon 8 Gen 4 henüz duyurulmadı, Ekim 2024'te tanıtılması bekleniyor. Söz konusu iki model, bu yonga setleri ile amiral gemilerine kafa tutacak.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi K70 Pro, kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine yer veriyordu. 2K çözünürlüğe sahip 120 Hz destekli OLED ekrana sahip model, 120W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Öte yandan arka kasasında üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 50 Megapiksel kameralardan oluşuyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Redmi K80 serisinin işlemcisi ve batarya kapasitesi sızdı - Son Dakika
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