Rize\'de Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversite bünyesinde hizmet verecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İslampaşa Mahallesi'nde yaklaşık 2 yılda yapımı tamamlanan merkezin açılışında, bilimsel araştırmaların, insanlık için çığır açan buluşların ve sağlıkta yeni tedavilerin geliştirilmesine olanak sağlayan önemli araştırmalar olduğunu söyledi.

Araştırma merkezlerinin önemine değinen Yılmaz, "Özellikle sağlık alanında hastalıkların temel mekanizmalarını anlamak, yeni sanayi araçları geliştirmek, yeni tedaviler geliştirmek veya mevcut tedavileri iyileştirmek için öncelikle deney hayvanları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz bilgilerden yararlanarak daha sonra insan üzerinde basamak basamak araştırmalarımıza devam edip sonuca ulaşıyoruz. Böyle güzel olanağın üniversitemize kazandırılmış olması, üniversitemizin araştırma kapasitesini ciddi oranda arttıracaktır." dedi.

Yılmaz, deney hayvanları ile ilgili kulaktan dolma bilgi kirliliği olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortamın ne kadar steril olması ve deneyi yapmak için ne kadar üst düzey şartlar gerektiğine, bunun aslında çokta pahalı, ciddi bütçeler gerektirdiğine de burada şahit oluyoruz. Araştırma merkezimizde deney hayvanları üzerinde olan çalışmaların sonrasında da insanlar üzerinde yapacağımız araştırmalarla üniversitemiz adına inşallah yeni buluşlara imza atıyor olacağız. Bütün gayemiz de bu."

Programda, Prof. Dr. Yılmaz ve beraberindekiler merkezin açılışını gerçekleştirdi.