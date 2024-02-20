Robot İnşaatçılar İnşaat Sektöründe Yerini Alıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Robot İnşaatçılar İnşaat Sektöründe Yerini Alıyor

Robot İnşaatçılar İnşaat Sektöründe Yerini Alıyor

İnşaat sektörü, yıllık 2 trilyon dolarlık bir değere sahip olup büyük bir kısmı zorlayıcı ve tehlikeli işlerden oluşmaktadır. Bu sektörde inşaatçı robotlarının kullanımı giderek artmaktadır. İnşaat sektörünün en büyük sorunlarından biri olan inşaat yapı üretimi, endüstriyel robotlar tarafından çözülmeye çalışılmaktadır. Robotlar, tuğla döşeme işlerinde kullanılmakta olup, Amerikan firması Hadrian X ve Amsterdam merkezli Monumental gibi şirketler bu alanda öncü konumdadır. Robotik inşaat sektörüne büyük yatırımlar yapılmakta olup, bu sayede inşaat sektöründe insansızlaşma süreci hızlanmaktadır.

20.02.2024 10:12
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İnşaat sektörü, yalnızca ABD'de yaklaşık olarak yılda 2 trilyon dolarlık bir değere sahip. Bu sektörün büyük bir kısmı zorlayıcı ve tehlikeli işlerden oluşuyor. İşte tam burada inşaatçı robotlar devreye giriyor. Görünen o ki, inşaatçıları endişelendiren bu robotlar gelişmeye devam edecek.

Robot inşaatçıları hangi firma ne işlerde kullanıyor?

Endüstriyel robotların çözmeye odaklandığı en büyük sorunlar arasında inşaat yapı üretimi yer alıyor. İnşaat sektörü, diğer mesleklere göre çok çeşitli ve birbirinden farklı zorluklara sahip. Bu da daha fazla girişimin doğrudan rekabetçi bir alanda faaliyet gösterebilmesi demek.

Robot İnşaatçılar İnşaat Sektöründe Yerini Alıyor

Tuğla döşeme işi, robotlar için kesinlikle yeni bir konsept değil. Şu anda, inşaatlarda kullanılan robotlar alandaki en iyi bilinen isimlerden birisi Hadrian X. Amerikan firması, büyük beton kalker bloklarından yapılar inşa etmeye odaklanıyor. Amsterdam merkezli Monumental ise daha yaygın olan kırmızı tuğla çeşitlerinde uzmanlaşmış durumda.

İnşaat devrimi yaratacak cam tuğla üretildi!

Girişim, 2021'de veri görselleştirme firması Silk'in (şimdi Palantir ortaklığı) arkasındaki ikili tarafından kuruldu. Monumental, yerel Hollanda'da sınırlı pilot çalışmalar yaptı. Ardından, 25 müteahhit ortaklık kurdu, bunların içinde düşük gelirli konutlar da var.

Robotik inşaat sektörüne büyük yatırımlar yapılıyor

Şirket bu çalışmaları yaparken ortaya çıkan problemi robotları kullanarak ele alıyor. Bir robot ağır yükleri taşıyan otonom bir araba kullanıyor, bir başka robot sıvı harcı yayıyor ve tuğlaları yerleştiriyor.

Monumental'ın kurucu ortağı ve CEO'su Salar al Khafaji, "Monumental'da, endüstrinin bu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz" diyor. "Esnek, zeki ve adapte olabilen robotlarımız ve yazılımımız, endüstrinin daha önce görmediği bir şekilde insan uzmanlığını robotik verimlilikle birleştiriyor."

Robot İnşaatçılar İnşaat Sektöründe Yerini Alıyor

Tanıtım partisi için, Monumental ayrıca Plural ve Hummingbird liderliğinde 25 milyon dolarlık önemli bir tur duyurdu. Northzone, Foundamental ve NP-Hard Ventures gibi dev şirketler de katılımcılar arasında. Finansman, işe alım, üretimi ölçeklendirme ve robotlarının işlemesi için farklı tuğlaların/blokların çeşitlendirilmesi için kullanılacak. Bu sayede inşaat sektörüne yön verilmesi amaçlanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce inşaat sektörü insansızlaşıyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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