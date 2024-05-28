Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı

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Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü 0.305 saniyede çözerek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu süre, bir önceki rekoru 0.075 saniye ile kırdı ve insanların çözme süresinin 10 katı daha hızlı oldu.

28.05.2024 11:39  Güncelleme: 12:14
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Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en hızlı sürede çözerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Guinness Dünya Rekorları, Mitsubishi Electric'e ait makinenin 0.305 saniyede küpü çözdüğünü doğruladı ve bu süre bir önceki rekoru 0.075 saniye ile kırdı. Haziran 2022'de, Kore asıllı Amerikalı Max Park Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmüştü. Yeni rekor, Rubik Küpü'nü en hızlı çözen insandan 10 kat daha hızlı.

BİR İNSANIN GÖZ KIRPMA SÜRESİYLE NEREDEYSE AYNI

Robotun 0.305 saniyede küpü çözmesi, bir insanın göz kırpma süresiyle neredeyse aynı. Bu rekor, robotik alandaki büyük ilerlemeleri yansıtıyor. 2009'da, bir robotun Rubik Küpü'nü çözme rekoru bir dakika dört saniyeydi. Mitsubishi Electric, bu başarıyı "kompakt, yüksek güçlü, sinyale duyarlı servo motorlar" kullanarak elde ettiklerini söyledi. Bu motorlar, robotun küpü 90 derece döndürmesini sadece 0.009 saniyede sağladı. Daha hızlı süre elde etmek, küpün fiziksel özellikleri nedeniyle zordu. Erken denemelerde, robotun hızı ve kuvveti nedeniyle küp sıkışıyor ve kırılıyordu.

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"ZAMANI KISALTMAK ZORDU AMA EĞLENCELİYDİ"

Mitsubishi mühendisi Tokui, "Zamanı kısaltmak zordu ama eğlenceliydi" dedi. Mitsubishi yöneticisi Yuji Yoshimura ise, "2016'dan beri yüksek teknoloji motorlar ve güç yarı iletkenleri geliştiriyoruz. Bu rekor, mühendislerimizi teknik becerilerini daha da geliştirmeye motive etti" dedi.

1974'te Macar profesör Erno Rubik tarafından icat edilen Rubik Küpü, dünya genelinde yarım milyardan fazla satıldı ve popülerliğini korudu. Son yıllarda Google'da en çok aranan konulardan biri "Rubik Küpü nasıl çözülür" oldu.

Japonya\'da bir robot, Rubik Küpü\'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı

Japonya, Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Doğrucu: Gelsin birde kadınların düşüncelerini çözsün. Bunun için yıllarını harcayan erkekler var. Sevgili Japonlar lütfen biz erkeklere yardım edin. Bir kadın küstüğü zaman sen daha iyi bilirsin diyip ama hiç bir fikrimizin olmadığı konularda lütfen yardım edin. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Japonya'da bir robot, Rubik Küpü'nü en kısa sürede çözerek dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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