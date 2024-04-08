Rockstar Games, hiç şüphesiz dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi. Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption oyunlarıyla bilinen şirket, her ne kadar oyuncuların sevdiği firmalardan biri olsa da ne yazık ki Türk oyunculardan tepki çekiyor. Bunun nedeni ise geliştirdiği oyunlara Türkçe dil seçeneği eklememesi. Bununla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Rockstar Games, GTA 6'yı önümüzdeki sene piyasaya sürmeye hazırlanıyorken Türk oyuncular tarafından Türkçe dil eklenmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. İşte ayrıntılar…
Rockstar Games Türkçe dil kampanyasına nasıl cevap verecek?
En popüler Rockstar Games oyunları olan GTA 5, GTA 4 ve Red Dead Redemption 2'de ne yazık ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Tabii bu şirketin eski oyunları için de geçerli. Bu bağlamda firmanın artık bir adım atması isteniyor.
Yakın zamanda "KonsolumX" tarafından başlatılan kampanya ile Rockstar Games'ten önümüzdeki sene piyasaya süreceği GTA 6'da Türkçe dil seçeneğine yer vermesi isteniyor. Yüzlerce kullanıcı, şirketin sosyal medya hesabını etiketleyerek paylaşım yaptı ve bu kampanyaya dahil oldu. Hatta oyunlar ile ilgili içerikler hazırlayan YouTuber Enis Kirazoğlu da destek verdi.
GTA 6 çıkış tarihi için oyuncuları sevindiren iddia!
Rockstar Games, GTA 6'ya Türkçe dil seçeneği eklerse, bu adım oyunun satış rakamlarına mutlaka etki edecektir. Zira Türkiye'deki oyuncuların hem firmaya sevgisi artacak hem de oyun daha geniş bir kitleye ulaşacaktır. Bu da Rockstar Games için daha çok para anlamına geliyor.
Tabii GTA 6 Türkçe dil desteği ile gelirse bundan Türkiye'dekiler bir yana aynı zamanda Azerbaycan Türkçesini kullanan oyuncular da faydalanacaktır. Zira iki dil birbirine benziyor. Bu bağlamda aslında önemli ve üzerinde çok konuşulması gereken bir durum.
Rockstar Games, neden Türkçe dil desteği sunmuyor?
Rockstar Games'in oyunlarına neden Türkçe dil seçeneği eklemediğine dair şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kesin bir sebep de yok. Ancak tahminler, firmanın ülkemizden hatırı sayılır bir gelir sağlayamadığı yönünde. Bunun sebebi de tahmin edebileceğiniz üzere dövizin yüksek olması ve ekonomik şartlar. Ülkemizdeki oyuncular arasında korsan oyun indirmenin yaygın olduğu da büyük bir gerçek.
Bazı kullanıcılarsa şirketin ülkemize ekonomiden alakasız şekilde ayrımcı bir tutum sergilediğini düşünüyor. Bu ne kadar doğrudur bilinmez. Rockstar Games, büyük bir talep olmasına rağmen GTA 6 için Türkçe dil seçeneği sunacak mı, oyun piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz. Tabii çıkış yapmadan önce satış platformlarında bununla ilgili ibareler görülecektir. Önümüzdeki dönemlerde iyi bir haber vermeyi umuyoruz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Rockstar Games, GTA 6 oyununa Türkçe dil seçeneği ekleyecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Rockstar Games, Türkçe Dil Kampanyasına Nasıl Cevap Verecek? - Son Dakika
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