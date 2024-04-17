Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. İşte ayrıntılar…
Ruhi Çenet YouTube kanalı ikinci defa hacklendi
Ruhi Çenet, geçenki hacklenme olayı için yaptığı açıklamada kendisine iş birliği ile ilgili gelen sahte bir mailde yer alan bir dosyayı çalıştırdığını ve kanalının da bu şekilde çalındığını ifade etmişti. Hatta bu konu sosyal medyada bir hayli tartışma konusu olmuştu. Görünen o ki bilgisayar korsanları, Çenet'in peşini bırakmış değil.
Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor. Ayrıca kullanıcıların hediye kazanmak için ekranda yer alan QR kodu taratması isteniyor.
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Ancak tahmin edebileceğiniz üzere izleyicilere gerçekten de hediye verilmeyecek ve aslında bu canlı yayındaki röportaj anlık değil. Zira daha önce Tucker Carlson tarafından yapılmış bu röportaj, yakın zamanda YouTube'da video şeklinde yayınlandı. Şimdi ise bilgisayar korsanları tarafından gerçek zamanlıymış gibi sunularak izleyen kişileri kandırmaya çalışıyorlar.
Ruhi Çenet ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda bu içeriğimizi güncelleyeceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Ruhi Çenet YouTube kanalı ikinci defa hacklendi - Son Dakika
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