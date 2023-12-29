Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı

Rusya'nın uzak doğusunda meydana gelen tuhaf bir olayda, Polar Havayolları tarafından işletilen Sovyet döneminden kalma bir Rus uçağı olan Antonov-24, Yakutistan bölgesindeki Zyryanka yakınlarında donmuş bir nehre acil iniş yaptı.

Rus uçağı, 30 yolcu taşıyordu

Bugün meydana gelen olayda 30 yolcu taşıyan uçak, ulaştırma savcılarının deyimiyle "mürettebatın uçağı kullanırken yaptığı bir hata" nedeniyle düştü.

Doğu Sibirya ulaştırma savcısının açıklamalarına göre, Polar Airlines An-24 uçağı, varış noktası olan Zyryanka havaalanı yakınlarında bulunan Kolyma nehrinin donmuş yüzeyine güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Izvestia gazetesi tarafından yayınlanan görüntülerde, acil inişin ardından uçaktan inen yolcular görülüyor.

Polar Havayolları kısa bir açıklama yaparak olayı doğruladı ve Rus uçağının Zyryanka havaalanının belirlenen pistinin dışına indiğini açıkladı. Havayolu dikkat çekici bir şekilde, inişin garipliğine rağmen, yolcular veya mürettebat üyeleri arasında herhangi bir can kaybının olmadığını da belirtti.

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Ulaştırma savcısının sözcüsü tarafından ifade edildiği üzere olayın nedeni, uçağın pilotajında mürettebatın yaptığı bir hata kaynaklı. Hatanın kesin ayrıntıları ya da donmuş nehre inişe yol açan özel koşullar henüz tam olarak açıklanmadı.

Antonov-24 Sovyet tasarımı çift motorlu turboprop bir uçak olup onlarca yıldır hizmet vermekte. Rus uçağının yaşı, güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratsa da donmuş su kütlelerine iniş yapan uçak vakaları her gün gördüğümüz olaylar değil.

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