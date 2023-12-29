 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı

Rusya'nın uzak doğusunda meydana gelen tuhaf bir olayda, Polar Havayolları tarafından işletilen Sovyet döneminden kalma bir Rus uçağı olan Antonov-24, Yakutistan bölgesindeki Zyryanka yakınlarında donmuş bir nehre acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 30 yolcu, mürettebatın yaptığı bir hata nedeniyle düşme tehlikesi atlattı. Olayın nedeni henüz tam olarak açıklanmadı.

Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı
29.12.2023 - 10:28,
Abone Ol

Rusya'nın uzak doğusunda meydana gelen tuhaf bir olayda, Polar Havayolları tarafından işletilen Sovyet döneminden kalma bir Rus uçağı olan Antonov-24, Yakutistan bölgesindeki Zyryanka yakınlarında donmuş bir nehre acil iniş yaptı.

Rus uçağı, 30 yolcu taşıyordu

Bugün meydana gelen olayda 30 yolcu taşıyan uçak, ulaştırma savcılarının deyimiyle "mürettebatın uçağı kullanırken yaptığı bir hata" nedeniyle düştü.

Doğu Sibirya ulaştırma savcısının açıklamalarına göre, Polar Airlines An-24 uçağı, varış noktası olan Zyryanka havaalanı yakınlarında bulunan Kolyma nehrinin donmuş yüzeyine güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Izvestia gazetesi tarafından yayınlanan görüntülerde, acil inişin ardından uçaktan inen yolcular görülüyor.

Polar Havayolları kısa bir açıklama yaparak olayı doğruladı ve Rus uçağının Zyryanka havaalanının belirlenen pistinin dışına indiğini açıkladı. Havayolu dikkat çekici bir şekilde, inişin garipliğine rağmen, yolcular veya mürettebat üyeleri arasında herhangi bir can kaybının olmadığını da belirtti.

NASA 2024 hedeflerini paylaştı!

Ulaştırma savcısının sözcüsü tarafından ifade edildiği üzere olayın nedeni, uçağın pilotajında mürettebatın yaptığı bir hata kaynaklı. Hatanın kesin ayrıntıları ya da donmuş nehre inişe yol açan özel koşullar henüz tam olarak açıklanmadı.

Antonov-24 Sovyet tasarımı çift motorlu turboprop bir uçak olup onlarca yıldır hizmet vermekte. Rus uçağının yaşı, güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratsa da donmuş su kütlelerine iniş yapan uçak vakaları her gün gördüğümüz olaylar değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Rusya, Rusya, Ulaşım, Havacılık, Kaza, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı - Son Dakika


11:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

Son Dakika
11:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 12:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rus Uçağı Donmuş Nehre Acil İniş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement