Şabanözü'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, proje yürütücülüğünü Nur Fatma Zehra Pehlivan'ın yaptığı etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı 15 farklı proje sergilendi.

Çevre, matematik, teknoloji, kültürel miras, edebiyat ve oyunlaştırma alanlarında hazırlanan projeleri inceleyen katılımcılar, öğrenciler tarafından projenin amaçları ve sonuçları konularında bilgilendirildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Faik Özcan, bilim fuarlarının öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme, öz güven kazanma ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.