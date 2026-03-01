Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına - Son Dakika
Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına

01.03.2026 17:23
ABD-İsrail'in saldırısı öncesi İran'da milyonlarca kişinin telefonundaki namaz uygulamasına Tel Aviv'den gizemli bir mesaj gittiği ortaya çıktı. Mesajlarda Hamaney'e desteği bırakmanın çağrısı içerdiği öğrenildi.

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar devam ederken Washington'dan dikkat çeken bir iddia geldi. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, İsrail saldırıya geçmeden saatler önce İran'da milyonlarca kişinin kullandığı "BadeSaba Calendar" isimli namaz vakti uygulamasına sızdı.

"HAMANEY'E DESTEĞİ BIRAKIN" BİLDİRİMLERİ GÖNDERİLDİ

İsrail, uygulamayı kullanan milyonlarca kişiye Hamaney'e desteği bırakma çağrısı içeren bildirimler gönderdi. Sadece Google Play'de 5 milyondan fazla indirmeye sahip olan uygulamaya Farsça gönderilen bildirimlerde "Yardım geldi" ifadeleri yer aldı. Mesajlarda İran ordusu mensuplarına ve güvenlik güçlerine "ülkeyi özgürleştirecek güçlere katılmaları" çağrısı yapıldı.

Ayrıca Tahran saatiyle 09.52 civarında başlayan saldırılardan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca telefonlara üst üste bildirimler geldiği iddia edildi. Mesajlarda silah bırakanlara af sözü verildiği ve özgürlük güçlerine katılın çağrısı yapıldığı iddia edildi.

