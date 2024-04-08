Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı

Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı

Samsung, iMac tarzı yeni bilgisayarı All-in-One Pro'yu tanıttı. Metal çerçeveli ve ultra ince tasarıma sahip olan bilgisayar, 27 inçlik 4K ekranı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Intel Core Ultra işlemci, en az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği sunan bilgisayar, 22 Nisan'da Güney Kore pazarında satışa sunulacak.

08.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Geçtiğimiz sene, yıllar sonra ilk masaüstü bilgisayarını tanıtan Samsung, şimdi de iMac tarzı bilgisayarını piyasaya çıkardı. Hepsi bir arada model olarak duyurulan model, All-in-One Pro olarak adlandırılıyor. Henüz Güney Kore pazarı için ön satışta olan Samsung'un iMac tarzı bilgisayarı, 22 Nisan'da satışa hazır olacak. İşte Samsung All-in-One Pro bilgisayar özellikleri ve fiyatı…

Samsung All-in-One Pro, Intel Core Ultra işlemci ile geliyor

Samsung'un Apple'a rakip olarak piyasaya çıkardığı yeni iMac konseptli bilgisayarı, All-in-One Pro, en yeni teknolojiler ve ince tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Metal çerçevesi ve 6.5 mm ultra ince tasarımı ile yeni masaüstü bilgisayar, kullanıcılara masa üzerinde daha fazla alan bırakmayı hedefliyor.

Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı

Ekranda kullanılan metal çerçeveye ek olarak Samsung, All-in-One Pro modelinin klavye ve fare donanımlarında dahi metal materyaller kullanarak şık bir tasarım sunuyor. 27 inçlik 4K ekranı ile geçen yılın masaüstü modelinden yüzde 13 daha büyük olan bilgisayar, Dolby Atmos teknolojisine sahip 3D hoparlörler ile geliyor.

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Gücünü henüz model numarası belli olmayan Intel Core Ultra işlemciden alan bilgisayar, selefi modeline oldukça yüksek bir performans sunuyor. En az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği ile satışa çıkacak All-in-One Pro'nun klavyesinde ayrıca bir Microsoft Copilot yapay zeka tuşu bulunuyor.

Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı

Samsung, iMac rakibi bilgisayar hakkında şunları söyledi, "Samsung All-in-One Pro, gelişmiş tasarımı ve güçlü performansıyla ders çalışma, çalışma ve hobiler gibi çeşitli günlük yaşamda kullanılabilecek çok yönlü bir bilgisayardır. Güçlü performansı, farklılaştırılmış Galaxy ekosistemi ve yapay zeka işlevleriyle daha rahat ve özgür bir günlük yaşam sağlar."

22 Nisan'da satışa çıkacak All-in-One Pro, Güney Kore pazarında 1,469 dolar fiyat etiketine sahip. Henüz bilgisayarın Güney Kore dışında tanıtılıp tanıtılmayacağı belli değil.

İşte Samsung All-in-One Pro özellikleri:

ÖzellikAyrıntılarÇerçeve MalzemesiMetal çerçeve, ultra ince tasarım (6.5mm)Ekran27 inç, 4K ekranSes SistemiDolby Atmos, 3D hoparlörlerİşlemciIntel Core UltraBellekEn az 16GB RAMDepolama256GB SSD Klavye ve FareMetal malzemeli kablosuz klavye ve fareBağlantılarHDMI, USB Type-A portları, Ethernet portu, 3.5mm kulaklık portuKablosuz BağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 6Eİşletim SistemiWindows 11 Home

Peki ya siz Samsung'un iMac tarzındaki bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Samsung, Intel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı - Son Dakika

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