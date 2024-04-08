Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı

Geçtiğimiz sene, yıllar sonra ilk masaüstü bilgisayarını tanıtan Samsung, şimdi de iMac tarzı bilgisayarını piyasaya çıkardı. Hepsi bir arada model olarak duyurulan model, All-in-One Pro olarak adlandırılıyor. Henüz Güney Kore pazarı için ön satışta olan Samsung'un iMac tarzı bilgisayarı, 22 Nisan'da satışa hazır olacak. İşte Samsung All-in-One Pro bilgisayar özellikleri ve fiyatı…
Samsung All-in-One Pro, Intel Core Ultra işlemci ile geliyor
Samsung'un Apple'a rakip olarak piyasaya çıkardığı yeni iMac konseptli bilgisayarı, All-in-One Pro, en yeni teknolojiler ve ince tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Metal çerçevesi ve 6.5 mm ultra ince tasarımı ile yeni masaüstü bilgisayar, kullanıcılara masa üzerinde daha fazla alan bırakmayı hedefliyor.
Ekranda kullanılan metal çerçeveye ek olarak Samsung, All-in-One Pro modelinin klavye ve fare donanımlarında dahi metal materyaller kullanarak şık bir tasarım sunuyor. 27 inçlik 4K ekranı ile geçen yılın masaüstü modelinden yüzde 13 daha büyük olan bilgisayar, Dolby Atmos teknolojisine sahip 3D hoparlörler ile geliyor.
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Gücünü henüz model numarası belli olmayan Intel Core Ultra işlemciden alan bilgisayar, selefi modeline oldukça yüksek bir performans sunuyor. En az 16GB bellek ve 256GB SSD depolama seçeneği ile satışa çıkacak All-in-One Pro'nun klavyesinde ayrıca bir Microsoft Copilot yapay zeka tuşu bulunuyor.
Samsung, iMac rakibi bilgisayar hakkında şunları söyledi, "Samsung All-in-One Pro, gelişmiş tasarımı ve güçlü performansıyla ders çalışma, çalışma ve hobiler gibi çeşitli günlük yaşamda kullanılabilecek çok yönlü bir bilgisayardır. Güçlü performansı, farklılaştırılmış Galaxy ekosistemi ve yapay zeka işlevleriyle daha rahat ve özgür bir günlük yaşam sağlar."
22 Nisan'da satışa çıkacak All-in-One Pro, Güney Kore pazarında 1,469 dolar fiyat etiketine sahip. Henüz bilgisayarın Güney Kore dışında tanıtılıp tanıtılmayacağı belli değil.
İşte Samsung All-in-One Pro özellikleri:
Peki ya siz Samsung'un iMac tarzındaki bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı - Son Dakika Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı bilgisi doğrulandı. Şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. Tablet, 12.1 inçlik 2.5K LCD ekran, 10,000 mAh batarya ve HyperOS sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak. Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak. Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı. Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak. Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi. Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
ÖzellikAyrıntılarÇerçeve MalzemesiMetal çerçeve, ultra ince tasarım (6.5mm)Ekran27 inç, 4K ekranSes SistemiDolby Atmos, 3D hoparlörlerİşlemciIntel Core UltraBellekEn az 16GB RAMDepolama256GB SSD Klavye ve FareMetal malzemeli kablosuz klavye ve fareBağlantılarHDMI, USB Type-A portları, Ethernet portu, 3.5mm kulaklık portuKablosuz BağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 6Eİşletim SistemiWindows 11 Home
Peki ya siz Samsung'un iMac tarzındaki bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung All-in-One Pro: Yeni iMac tarzı bilgisayar piyasaya çıktı - Son Dakika
Xiaomi'nin Redmi modellerine yeni eklemeler yapacağı bilgisi doğrulandı. Şirket, Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 serisinin tanıtımını onayladı. Pad Pro, 10 Nisan'da Turbo 3 ile birlikte duyurulacak. Tablet, 12.1 inçlik 2.5K LCD ekran, 10,000 mAh batarya ve HyperOS sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak.
Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak.
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.
Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak.
Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi.
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
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