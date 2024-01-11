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Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı - Son Dakika
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Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı

Samsung, bağlantılı cihaz deneyimini güvenli ve verimli hale getirmek için yapay zeka teknolojilerini vurguladı. Yapay zeka destekli ürünler arasında Neo QLED 8K TV'ler, The Premiere 8K projektörü ve beslenme alışkanlıklarını izleyen buzdolapları bulunuyor.

Samsung, CES 2024\'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı
11.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 19:05
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Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı. Şirket, bağlantılı cihaz deneyimini daha güvenli ve verimli hale getirmek için yapay zeka teknolojilerini vurguladı. Yapay zeka destekli ürünler arasında Neo QLED 8K TV'ler, The Premiere 8K projektörü ve beslenme alışkanlıklarını izleyen buzdolapları bulunuyor. İşte detaylar…

Samsung, yapay zeka destekli ürünlerini tanıttı!

Samsung, CES 2024 etkinliğinde, bağlantılı cihaz deneyimini güçlendirmeyi hedefleyen bir dizi yapay zeka teknolojisini tanıttı. Yapay zeka destekli ürünler arasında öne çıkanlar arasında Neo QLED 8K TV'ler ve The Premiere 8K projektörü bulunuyor.

Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı

Neo QLED 8K TV'ler, NQ8 AI Gen 3 işlemcisine sahip olarak düşük çözünürlüklü içerikleri otomatik olarak yükseltme yeteneğine sahip. Ayrıca, Aktif Ses Yükseltici Pro ile ses deneyimini optimize edebilme özelliği ve işaret dili özelliği gibi erişilebilirlik özellikleri sunuyor. The Premiere 8K projektörü de 150 inç görüntüleme alanıyla ev sinema deneyimini geliştiriyor.

Samsung'un yapay zeka odaklı buzdolapları da dikkat çekiyor. AI Vision Inside özellikli 4 Kapılı Bespoke Flex Buzdolabı, 32 inçlik bir ekrana sahip. Dahili kamera kullanarak içerisindeki 33 farklı gıdayı tanıyarak yemek tarifleri öneriyor. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol altında tutabiliyorsunuz.

Samsung'un SmartThings platformu ise cihazlar arasındaki entegrasyonu artırabilmek için uzamsal yapay zeka kullanıyor. Kullanıcılar, SmartThings aracılığıyla tüm cihazlarını kontrol edebilirken, LiDAR teknolojisi ile dijital kat planları oluşturarak bağlı cihazların konumunu da takip edebiliyorlar. Ayrıca, 3 Boyutlu Harita Görünümü özelliği, akıllı telefon ve TV'lerde daha ayrıntılı bir deneyim sunuyor.

Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı

Son olarak Samsung, güvenlik ve gizliliği de ön planda tutuyor. Samsung Knox Matrix, cihazların uçtan uca şifreleme sağlayarak güvenliği artırıyor. Ayrıca şirketin sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi konularında çeşitli adımlar atarak çevresel sorumluluğunu vurguladığını gördük. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve enerji tasarruflu özelliklerin entegrasyonu gibi çözümlerle öne çıkmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Samsung Electronics Türkiye, TV'de yüzde 30 büyüdü!

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise

basın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı:

"Yapay zeka çağı hiper hızla ilerliyor, dünyamızı dönüştürürken iletişim ve bağlantılı yaşamı yeni bir noktaya taşıyor. Samsung olarak, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyoruz. Bunu da AI vizyonumuzu 3 ana başlıkta ele alarak gerçekleştiriyoruz; toplum için AI, ürün için AI, deneyim için AI.

Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı

İşte bu üçlü yapı, bu yıl CES 2024 sloganımız olan 'Herkes için AI' yaklaşımını özetliyor diyebiliriz. Gen AI işlemciyle görüntü ve ses kalitesinin gerçeğe çok yakın hale getiren Neo QLED 8K ve Micro LED TV'lerimiz, dünyanın ilk 8K projektörü The Premiere 8K bu yıl CES'te ön plana çıkan ürünler arasında.

Beyaz eşya tarafında da AI for Bespoke yaklaşımını ürünlere taşıyan AI Vision Inside özellikli buzdolaplarımız, indüksiyon ocaklarımız ve AI Hub özellikli kurutma makinelerimiz, Jet AI süpürgelerimizle tüketicilerimize kişiselleştirilmiş ve bağlantılı yaşamın konforunu sunuyoruz.

Samsung olarak gelecekte de yapay zeka ve akıllı teknolojilerin, kullanıcı deneyimini odağına alarak daha ileri seviyeye taşıması için yol gösterici konumdayız. Tüketicilerimizden de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz. 2023 yılını pazar performansı açısından çok başarılı bir şekilde kapattık.

Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı

TV pazarı Türkiye'de 2023 yılında %10'luk adetsel büyüme performansı gösterirken global pazarda adetsel olarak %4 daralma gerçekleşti. Biz de Samsung Electronics Türkiye olarak büyüyen pazardaki payımızı bir önceki yıla göre artırarak %30'a ulaştırdık.

Toplam satışlar içerisinde 8K performansında diğer ülkelerle kıyaslandığında en yüksek paya ulaşan ülkeler içerisindeyiz. 75 inch ve üstünde yüzde 68'lik pazar payımızla premium TV pazarını domine ediyoruz. OLED segmentinde ekim ayında yakaladığımız pazar liderliğini, kasım ayında yüzde 43'e ulaştırarak devam ettirdik. Beyaz eşya tarafında da benzer bir tablo var.

Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz ve inovatif modellerimiz sayesinde, gardırop tipi buzdolabı kategorisindeki pazar payımız yüzde 60'a ulaştı. Kurutma özellikli çamaşır makineleri segmentinde %35'lik pazar payına sahip olup 2016'dan bu yana pazar liderliğimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Samsung, Güvenlik, TV, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, CES 2024'te yapay zeka odaklı stratejisini paylaştı - Son Dakika


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