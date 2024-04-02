Gelen son bilgilere göre, Samsung cihazlar Material You temasında bir güncelleme sorunu yaşamaya başladı. ONE UI 6.0 ve 6.1 güncellemesi alan telefonlarda yaşanan bu durumdan, birçok kullanıcı oldukça şikayetçi görünüyor.
Temanın çeşitli Samsung uygulamalarında gayet verimli bir şekilde çalışırken, sıra Google aplikasyonlarına geldiğinde ise birçok stabilite sorunu yaşandığı kaydedildi. Örneğin Google Drive ve Google Docs platformları görsel problemlere maruz kalıyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Samsung, bir temada yaşanan güncelleme sorunu ile konuşuluyor
Oldukça sevilen Material You temasının dizaynında yaşanan bu aksaklık, ONE UI 6.1 alan Galaxy S23 Ultra ve S24 Plus telefonlarda da test edildi. Yapılan testte, bu modellerde de temadaki stabilite probleminin sürdüğü, tasarımda yapılan önemli değişikliklerin ise özellikle Google uygulamalarına etki etmediği belirtildi.
Ayrıca renkleri değiştirmeye çalıştığınız zaman bu uygulamalarda istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Fakat başka üçüncü parti aplikasyonlarda da benzer sorunların yaşandığı söyleniyor. Kullanıcı deneyimini gözle görülür şekilde etkileyen bu durumun, yakın zamanda çözülmesi beklenmekte.
Android 12 ile birlikte kullanıma sunulan Material You teması, birçok kişiselleştirmeye imkan verirken kullanıcının kendine özel bir tasarım dili oluşturmasını sağlıyor. Kendinden öncekilere göre çok daha fazla çeşitlilik ve animasyon imkanı da sunan tema, kullanım kolaylığını oldukça ön plana alıyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu sorunu ne zaman çözecek? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Cihazlarında Material You Teması Güncelleme Sorunu - Son Dakika
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