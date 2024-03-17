Samsung Galaxy M35 Özellikleri ve Fiyatı

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Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung'da uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy M35 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası orta segmente hitap edeceği ve uygun fiyatlı olacağı önünde. Peki Samsung Galaxy M35 kullanıcılara tam olarak neler sunacak? İşte Samsung Galaxy M35 özellikleri!

Samsung Galaxy M35 kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy M35, SM-M356B model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 656, çok çekirdekli testlerden 1.967 puan almayı başardı. Böylece modelin bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Exynos 1380 olacak. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP5 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte modelde 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak.

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Akıllı telefonun geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A35'in yeniden markalanmış sürümü olması söz konusu. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;