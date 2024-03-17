Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Samsung'da uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy M35 için geri sayım başladı. Cihazla ilgili ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası orta segmente hitap edeceği ve uygun fiyatlı olacağı önünde. Peki Samsung Galaxy M35 kullanıcılara tam olarak neler sunacak? İşte Samsung Galaxy M35 özellikleri!
Samsung Galaxy M35 kullanıcılara neler sunacak?
Samsung Galaxy M35, SM-M356B model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 656, çok çekirdekli testlerden 1.967 puan almayı başardı. Böylece modelin bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.
Geekbench veri tabanına göre akıllı telefona güç verecek işlemci Exynos 1380 olacak. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP5 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte modelde 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak.
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Akıllı telefonun geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A35'in yeniden markalanmış sürümü olması söz konusu. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Samsung Exynos 1380RAM: 6 GB/ 8 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBÖn Kamera: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, AF, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2 – Makro Kamera: 5 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar: 13 Megapiksel, f/2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 25Wİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.15G Bağlantı: VarBoyutlar: 161,7 x 78,0 x 8,2 mmAğırlık: 209 gramRenk Seçenekleri: Limon sarısı, buz mavisi, lila, lacivert Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M35 Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir. Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor. Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
ÖzellikDeğerEkran: 6.6 inç – Super AMOLED
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Samsung Exynos 1380RAM: 6 GB/ 8 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBÖn Kamera: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, AF, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2
– Makro Kamera: 5 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar: 13 Megapiksel, f/2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 25Wİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.15G Bağlantı: VarBoyutlar: 161,7 x 78,0 x 8,2 mmAğırlık: 209 gramRenk Seçenekleri: Limon sarısı, buz mavisi, lila, lacivert
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M35 Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.
Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
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