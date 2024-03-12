Samsung Galaxy Watch 7 Dikdörtgen Tasarımla Mı Geliyor?

Samsung, Galaxy Watch modelleri yuvarlak yapısıyla akıllı saat tasarımında yuvarlak hatlı tasarımların başını çekiyor. Akıllı saat piyasasında ilk günden beri Apple dikdörtgen, Samsung ise yuvarlak tasarım kullanıyor. Aslında Samsung 2013 yılında Galaxy Watch için Gear serisiyle dikdörtgen tasarımı denedi. O dönem istediği başarıyı sağlayamayan Samsung, yıllar sonra eski form denemesini yeniden yapacak gibi.
Samsung Galaxy Watch Apple Watch gibi dikdörtgen tasarımı ile mi karşımıza çıkacak?
Samsung, Galaxy Gear tasarımıyla istediği başarıyı sağlayamamış olsa da firmanın yeniden dikdörtgen tasarımlı bir Galaxy Watch üzerine çalıştığı konuşuluyor. Şirket içinden sızan bilgilere göre Samsung bu konuda çok heyecanlı. Yeni akıllı saatin ise Galaxy Watch 7 olarak karşımıza çıkma ihtimali var.
Yani 2013 yılında olduğu gibi yuvarlak formlu Galaxy Watch yanında alternatif bir dikdörtgen tasarım olmayabilir. Henüz model hakkında sızıntılar ise ortaya çıkmış değil.
Samsung, Apple ile akıllı saat kavramının başını çeken firmalar arasında. İlk dönemler Apple Watch ve Galaxy Watch satışları bile birbirine yakın seyrediyordu. Apple Watch'ın gün geçtikçe daha yetenekli hale gelmesi ve Apple ekosistemiyle en iyi uyuma sahip olma avantajı Galaxy Watch satışlarını da etkiledi.
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Tabii ki Galaxy Watch satışlarını etkileyen tek faktör Apple Watch değil. Ancak Apple Watch'ın dikdörtgen formu uzun süre Galaxy Watch ve diğer akıllı saatlerin kullandığı yuvarlak forma göre benzersiz kaldı. Samsung ise bundan yaklaşık on yıl önce Galaxy Gear modeliyle dikdörtgen akıllı saat pazarına giriş yapmaya çalıştı.
Samsung'un 2013 yılında tanıttığı Galaxy Gear minimal tasarımı ile dikkat çekiyordu. Akıllı saatin hem arayüzü hem de tasarım dili, Samsung'un o dönemde kullandığı yuvarlatılmış tasarım dilinin dışındaydı.
Ancak Samsung dikdörtgen formlu Galaxy Gear S modeliyle bu tasarıma son darbeyi vurdu. O dönemde de oldukça kaba görünen bu yeni tasarım, Galaxy S6 benzeri bir tasarıma sahipti. Pek de ilgi görmeyen bu model sonrası Samsung, Galaxy Gear S2 modelinde yuvarlak hatlı tasarıma geri dönüş yaptı.
Sizce Samsung Galaxy Watch 7 modellinde dikdörtgen tasarım kullanır mı? Akıllı saat satın alırken saatin dikdörtgen ya da yuvarlak tasarımda olması sizce önemli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Watch 7 Dikdörtgen Tasarımla Mı Geliyor? - Son Dakika
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