Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un temmuz ayında tanıtacağı tahmin edilen Galaxy Watch 7 ailesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch 7 modelinde 3 farklı varyant ve daha iyi pil süresiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Watch 7'deki yeni Exynos W940, yüzde 30'a kadar daha hızlı ve yüzde 50 daha fazla güç verimliliğine sahip olacağı iddia ediliyor.

16.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:33
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Samsung'un temmuz ayında tanıtacağı tahmin edilen Galaxy Watch 7 ailesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch 7 modelinde 3 farklı varyant ve daha iyi pil süresiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri…

Samsung Galaxy Watch 7 özellikleri netleşiyor

2021'de Watch 4 ve Watch 4 Classic, 2022'de ise Watch 5 ve Watch 5 Pro tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl Watch 6 ve Watch 6 Classic'e geri dönen samsung, 2024'te 3 varyant ile karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung bu yıl Galaxy Watch 7 Classic, Watch 7 Pro ve henüz teknik detayları bilinmeyen üçüncü varyantı piyasaya sürecek. Ünlü analist kro_roe'ye göre, şirketin kare ekranlı bir akıllı saat üzerinde de çalıştığına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor.

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Sızdırılan bilgilere göre Watch 7'deki yeni Exynos W940, yüzde 30'a kadar daha hızlı ve yüzde 50 daha fazla güç verimliliğine sahip olacağı iddia ediliyor. Verimlilikteki bu büyük sıçrama, Biz News Daily'nin Galaxy Watch 7'nin çipinin Samsung'un ilk 3nm yonga seti olabileceğini bildirdiği geçen yılın sonlarında çıkan söylentilerle örtüşüyor.

Samsung, bir süredir 3nm süreci üzerinde çalıştığı biliniyor. 2022'de duyurulen ilk üretim ve şirketin ikinci nesil bir süreci denemeye başladığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika
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