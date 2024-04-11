Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Fiyatı Ne Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold serisi her yıl Samsung'un en pahalı telefonlarından biri oluyor. 2023'te piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy S24 Ultra'dan daha pahalıya satılmıştı. Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı hakkında net bir şey söylemek zor olsa da, bazı sızıntılar ve tahminler sayesinde fiyatının Z Fold 5'ten daha ucuz olabileceği yönünde umutlar var.
Katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold 6 muhtemel fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatını tahmin etmek için Z Fold 5'in fiyatına bakmak mantıklı. Eğer fiyatlar bu yıl aynı kalırsa, Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ABD başlangıç fiyatı Bin 799 dolar olacak. Ancak şunu da belirtelim, daha önce ABD'de fiyatlar sabit kalmış ve Z Fold 3'ten bu yana değişmemişti.
Yine de, üç yıl üst üste aynı fiyatın, bir fiyat artışının zamanı geldiğine işaret edebileceği düşünülebilir. Fiyat artışı tahmini, en fazla 100 dolar olabilir. Bu durumda, başlangıç fiyatı Bin 899 dolar civarında olabilir.
Galaxy Z Fold 6'nın kamera özellikleri belli oldu!
Ancak, fiyatların düşme ihtimali de var. Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Fold 2'den daha ucuza satışa sunulmuştu ve katlanabilir telefonlar daha yaygınlaştıkça üretim maliyetleri düşebilir. Galaxy Z Fold 6'nın yanı sıra, Galaxy Z Fold 6 FE ve Galaxy Z Fold 6 Ultra gibi farklı modellerin de çıkması söz konusu.
Eğer Samsung Galaxy Z Fold 6 FE çıkarsa, standart modelden önemli ölçüde daha ucuz olabilir. Öte yandan, Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli standart modelden daha pahalı olacaktır. Galaxy Z Fold 6'nın en düşük başlangıç fiyatı Bin 699 dolar, en yüksek fiyatı ise Bin 899 dolar olabilir.
Üst sınır modellerde fiyatlar 2 bin doları aşabilir. Bu tahminler ve gelişmeler, Galaxy Z Fold serisinin fiyatlandırma stratejisini ve katlanabilir telefon pazarındaki konumunu önemli ölçüde etkileyecektir. Bu özellikler ve fiyatlar, müşteri çekmeye devam edebilir mi? Siz bu fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Fiyatı Ne Olacak? - Son Dakika
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