Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor

Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurduğu One UI 6.1 güncellemesini daha fazla Galaxy telefon ve tablete yayınlamayı planlıyor. Güncelleme Mayıs ayında bu cihazlara yayınlanacak ve birçok yeni özellik içerecek.

01.05.2024 21:09
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Her sene çıkan yeni Android sürümünden sonra Samsung da cihazlarına güncelleme getiriyor. Geçtiğimiz sene S23 serisinden önce bazı amiral gemilerine One UI 5.1 güncellemesini yayınlayan şirket, bu seneki One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurdu. Şimdi de güncellemeyi daha fazla Galaxy telefona ve tablete yayınlamayı planlıyor. İşte yakında One UI 6.1 alacak Galaxy cihazlar…

One UI 6.1, Mayıs ayında bu cihazlara yayınlanacak

Samsung tarafında güncelleme işleri Google'a kıyasla daha yavaş ilerlemesine rağmen firma, her ay belli cihazları güncel tutarak kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Özellikle One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S24 serisinden sonra Galaxy S23 serisi, Z Flip5, Z Fold5, ve Tab S9 gibi üst segment cihazlara yollayan Samsung, şimdi de daha önceki versiyonlara yayınlamaya başlayacak.

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor

İşte yakında One UI 6.1 güncellemesi alacak Galaxy cihazlar:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Henüz resmi bir liste ve açıklama olmasa da Samsung, daha öncesinde Mayıs'ın ilk haftalarında güncellemeyi yayınlamaya başlayabileceğini duyurdu. Ayrıca Kanada'da bulunan bir aracı firma, Galaxy S22 serisi, Z Fold4, ve Z Flip4 modelleri için 3 Mayıs tarihini güncelleme tarihi olarak belirtti.

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Tabii ki Samsung, bu Galaxy telefonlar ve tabletler için güncellemeyi yayınladığında bir bildirim yollayacaktır. Eğer siz de güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, telefonunuzun veya tabletinizin Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncellemesi butonuna tıklayarak buradan İndir ve Yükle kısmından kontrol edebilirsiniz.

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor

One UI 6.1 güncellemesi ne getiriyor?

Galaxy S24 serisinde gördüğümüz birçok yeni özellik One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak geliyor. Tahminlere göre birkaç özellik hariç diğerleri bundan sonraki yayınlanacak cihazlarda aktif olacak.

İşte One UI 6.1 özellikleri:

Google Circle to Search

Tercüman

Telefon görüşmelerinde canlı çeviri

Yapay Zeka ve LLM tarafından desteklenen Sohbet Yardımcısı

Güçlü yazım ve dilbilgisi kontrolü

Samsung Notlar, İnternet ve Ses Kaydedici uygulamaları için Otomatik Özet

Samsung Notlar'da özetleme ve otomatik biçimlendirme

Galeri'de Üretken Düzenleme

Üretken Duvar Kağıtları

Peki ya siz Galaxy One UI 6.1 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Daha Fazla Cihaza Yayınlamayı Planlıyor - Son Dakika

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