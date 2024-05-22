İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu - Son Dakika
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze namazı sonrası yüz binlerce kişi törenin yapılacağı meydana doğru yürüyüşe geçti. Alandaki aşırı kalabalık ve sıcak havanın etkisiyle fenalaşanlar oldu, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

22.05.2024 14:07
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve heyetindekilerin, Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu

KALABALIK ARTTI, YÜRÜMEK İMKANSIZ HALE GELDİ

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu

YARIN MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK

Düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak. Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

İşte izdiham yaşanan törenden kareler;

Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenazesinde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu - Son Dakika
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