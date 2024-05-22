CHP lideri Özel\'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor

Politika

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışma başlatan bu kararından geri adım atmak zorunda kalan Bozbey, tartışmaları alevlendirecek bir atamaya daha imza attı.

BALDIZINI 'BAŞKAN' YAPTI

Partinin genel merkezinden yapılan uyarılara rağmen akrabalarına Bursa Belediyesi'nde iş vermeye devam eden Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu sosyal hizmetler daire başkanı olarak atadı.

MİLLETVEKİLİNİN EŞİ DE ARTIK KOLTUK SAHİBİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken atamalar bu isimle sınırlı kalmadı. Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı oldu.

CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız ise Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak resmen atandı.

ÖZEL, "GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ" DEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının akrabalarını belediyeye atamasına izin vermeyeceğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AKP'nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız."