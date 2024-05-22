Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında yeni bir taciz davası açıldı - Son Dakika
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Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında yeni bir taciz davası açıldı

Amerikalı rapçi Sean \'Diddy\' Combs hakkında yeni bir taciz davası açıldı

Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı video ortaya çıkan Sean 'Diddy' Combs, 2003 yılında bir modele uyuşturucu verip taciz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Model Crystal McKinney, Combs'un kendisine alkol ve uyuşturucu katkılı marihuana verip cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bu dava, Combs'a karşı açılan suçlamaların en yenisi oldu.

22.05.2024 13:31
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Kısa süre önce eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür dileyen Diddy lakaplı Amerikalı rap şarkıcısı Sean Combs, hakkında 2003 yılında bir modele uyuşturucu verip taciz etti suçlaması ile dava açıldı.

STÜDYOSUNUN BANYOSUNDA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Model Crystal McKinney, 22 yaşındayken Combs'un kendisine alkol ile muhtemelen uyuşturucu katkılı madde verdiğini ve ardından New York'taki stüdyosunun banyosuna götürüp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bayıldıktan sonra bir takside uyandığını söyleyen model, cinsel saldırıya uğradığını fark ettiğini belirtti. McKinney, Cipriani'deki bir Erkek Moda Haftası etkinliğinde tanıştıkları Combs'un onu stüdyosuna davet ettiğini söyledi. Burada alkol aldıklarını ve uyuşturucu madde içtiklerini belirtti.

Model Crystal McKinney, Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında kendisini taciz ettiği gerekçesi ile dava açtı

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜ

Olayın ardından McKinney, modellik kariyerinin bittiğini ve 2004 yılında intihar etmeye teşebbüs edecek kadar depresyona girdiğini iddia etti. Model, 2003 yılında yaşadığı olaydan dolayı rapçiye dava açtı. Bu dava, son aylarda Combs'a karşı yapılan birçok suçlamanın en yenisi oldu. Kasım ayında eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Combs'u tecavüz ve tacizle suçladığından beri altı dava açıldı.

Nisan ayında Combs'un Florida ve California'daki malikaneleri, insan ticaretiyle ilgilenen bir İç Güvenlik Bakanlığı ekibi tarafından basıldı. Combs, başlangıçta tüm suçlamaları reddetmesine rağmen, Pazar günü 2016 yılında Ventura'yı bir otel koridorunda dövdüğüne dair görüntüler ortaya çıktıktan sonra özür diledi.

Model Crystal McKinney, Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında kendisini taciz ettiği gerekçesi ile dava açtı
Model Crystal McKinney, Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında kendisini taciz ettiği gerekçesi ile dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, Müzik, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında yeni bir taciz davası açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında yeni bir taciz davası açıldı - Son Dakika
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