Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt\'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

Magazin

Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu

Daltonlar\'ın infaz karnesi epey kabarık! Listede tribün lideri de var galerici de

Dizilerin Orta Doğu'da yayınlanmasıyla Türk oyuncularına da büyük rağbet gösteriliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, Orta Doğu'daki birçok etkinliğe katılırken benzer bir teklif Kıvanç Tatlıtuğ'a geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu için kabul etmedi. Başarılı oyuncu daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri almış ancak reddetmişti.

BURAK ÖZÇİVİT ÖZEL AÇILIŞ VE YEMEKLERE KATILIYOR

Rol aldığı diziler Orta Doğu'da yayınlanan Burak Özçivit, gelen teklifleri değerlendirerek sık sık ülkelere ziyarete gidiyor. Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.