Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına katılması için yapılan 12 milyon TL'lik teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetti.

22.05.2024 13:19  Güncelleme: 14:17
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Dizilerin Orta Doğu'da yayınlanmasıyla Türk oyuncularına da büyük rağbet gösteriliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, Orta Doğu'daki birçok etkinliğe katılırken benzer bir teklif Kıvanç Tatlıtuğ'a geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu için kabul etmedi. Başarılı oyuncu daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri almış ancak reddetmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

BURAK ÖZÇİVİT ÖZEL AÇILIŞ VE YEMEKLERE KATILIYOR

Rol aldığı diziler Orta Doğu'da yayınlanan Burak Özçivit, gelen teklifleri değerlendirerek sık sık ülkelere ziyarete gidiyor. Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt\'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serdar Ozen: Adam adam. 30 13 Yanıtla
  • erdinç gültekin: İşte Kıvanç TATLITUĞ farkı. 19 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Demekki neymiş herkes satılık değilmiş 15 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: adam gibi adam.Takfir ederim. 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti - Son Dakika
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