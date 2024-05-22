Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu - Son Dakika
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Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Uğur Kayalı, müşterisi olmadığı özel bir bankada adına hesap açılarak rızası dışında 350 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayalı, bankanın sorumluluğunun olmadığını belirtirken, mağdurların sayısının daha fazla olduğunu düşündüğünü ifade etti.

22.05.2024 14:10
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Uğur Kayalı'nın adına müşterisi olmadığı bir bankada hesap açılarak, rızası dışında 350 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldı. Kendisi gibi çalınan kimlik bilgileriyle adına kredi açılan 150'den fazla mağdur olduğunu söyleyen Kayalı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BANKA İŞLEMİ İPTAL EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Menteşe ilçesinde yaşayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli Uğur Kayalı'nın 3 Mayıs saat 01.51'de cep telefonuna özel bir bankadan "350 bin lira tutarındaki ihtiyaç krediniz onaylandı, artı hesabınız tanımlandı ve çekilen kredi sigortalandı" mesajı geldi. Bankanın müşteri hizmetleriyle görüşen Kayalı, bankanın müşterisi olmadığını, ihtiyaç kredisi ile artı hesap başvurusunda bulunmadığını ve herhangi bir onay vermediğini belirtti. Ancak müşteri hizmetleri yetkilisi mobil onay mesajı verildiğini, işlemin iptal edilemeyeceğini bildirdi.

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

DOLANDIRICILAR VE BANKA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kayalı hem kimlik bilgilerini çalarak adına hesap açarak kredi kullanan kişi ya da kişiler hem de banka hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayalı, kredi çekilen hesaba bloke koydurmasına rağmen 350 bin TL'nin 190 bin TL'sinin Elektronik Fon Transferi (EFT) ile başka hesaba geçtiğini öğrendi.

"BENİM GİBİ MAĞDUR OLAN 150 KİŞİ VAR"

Mağdur olduğunu belirten Kayalı, "Banka konuyla ilgili sorumluluğunun olmadığını belirtiyor. Müşterisi bile olmadığım bankadan adıma hesap açılıp, kredi kullanılmış. Hesaplara bloke koydurmama rağmen para üçüncü kişilere, oradan da kripto hesaplara aktarılmış. Benim gibi mağdur olan insanlara ulaştım. 150 mağdurdan oluşan WhatsApp grubumuz var. Gruba dahil olduğumda 50 kişiydik. Bu şekilde mağdur edilen çok daha fazla kişinin olduğunu düşünüyorum. Konteynerde yaşayan depremzedeler adına bile hesap açılıp, kredi çekilmiş. Bankaların güvenlik açığı anlamadığım bir şekilde giderilmiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

"GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Kayalı'nın avukatı Şükriye Metin, müvekkilinin sadece dolandırılmadığını, banka tarafından da mağdur edildiğini belirtip, "Banka elektronik bir sistem kurarak vatandaşa telefon aracılığı ile kredi çekme imkanı tanıyor. Teknolojinin gelişmesini, iyiye kullanıldığı sürece hepimiz destekliyoruz. Ancak bankanın kurduğu bu elektronik sistemde boşluklar varsa, kaçak ya da casus yazılımların kullanılmasına izin veriyorsa, vatandaşın iradesinin dışında işlem yapıyorsa, bu durumda bu sistemin kapatılması ya da güvenlik tedbirinin artırılması gerekiyor. Şu anki uygulamada, banka krediyi verdiğini belirterek, vatandaşın dolandırıcıdan şikayetçi olmasını ve parasını ondan geri alması gerektiğini belirtiliyor.

"PARA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HESABINA AKTARILIYOR"

Bankanın verdiği ve sisteminde izin verdiği bu cevap, vatandaşı defolu olan elektronik sistemden, çok geç işleyen hukuk sisteminin içine yönlendiriyor. Banka, çekilen kredinin ilk taksiti gelince vatandaşa hemen kat ihtarı çekip, ödenmez ise icra takibine geçiyor. Müvekkil hiçbir şey yapmadığı, bankada mevduat hesabı dahi olmadığı halde, banka tarafından önce adına olmayan bir mal varlığı yaratılarak, 350 bin lira kredi oluşturuluyor ve akabinde bu para aynı banka tarafından üçüncü kişilerin hesabına aktarılıyor. Tüm bunları müvekkilin gerçek onayını almadan yapan banka, sürecin sonunda bu parayı müvekkilden isteyebiliyor" diye konuştu.

Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
Kaynak: DHA

Menteşe, Banka, Muğla, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu - Son Dakika

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