2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak - Son Dakika
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2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak

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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

22.05.2024 14:28  Güncelleme: 14:40
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

DEV FİNALLER İSTANBUL'DA

TFF, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için " Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

AVRUPA LİGİ FİNALİ TÜPRAŞ STADI'NDA

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

DAHA ÖNCE UEFA SÜPER KUPA FİNALİ OYNANMIŞTI

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul\'da oynanacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhat Esmeray: bravo İmamoğlu. bazıları İtalya'ya şarap içmeye gidiyor demişti adam yapıyor valla helal olsun 1 4 Yanıtla
  • YoH null: boş oynasa ne oynamasa ne 0 5 Yanıtla
    BAYKAN61 null: sen izleme yorum.yapma 1 0

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