Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık - Son Dakika
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Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

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İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un geçmişi merak konusu oldu. İşte adını işlediği cinayetlerle duyuran Daltonlar'ın elebaşı Boyun'un hayatı...

22.05.2024 13:29
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İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Barış Boyun'un da yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

Hakkında bir süredir kırmızı bülten bulunan Barış Boyun, 1984 doğumlu... Beraber hareket ettiği Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti olarak biliniyor.

TAŞERON CİNAYET ÇETESİ

Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işleyerek gelir kaynağı sağlıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapan çete, Anadolu kasabalarından gelen gençleri suç örgütüne tetikçi olarak katıyor.

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
İtalya polisi operasyonu böyle duyurdu: Çete örgütünün en çok aranan Türk patronu yakalandı

'Daltonlar çetesi'ne yönelik suçlamalar şöyle:

  • 10 cinayetten sorumlu olan örgütün basında bilinen ilk cinayeti 21 Ekim 2021'de yaşandı. Kubilay Küçükaslan bir restoran çıkışı çete tarafından öldürüldü.
  • 16 Nisan 2022'de Kasımpaşaspor'un tribün lideri olan ve Emrah Ayverdi Çetesine de mensup olan Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar Çetesinin motosikletli timi tarafından öldürüldü.
  • Sırbistan'da aktif olan büyük uyuşturucu çetesi Skaljari'nin yöneticilerinden olan Jovan Vukotiç, 8 Eylül 2022'de örgütün motosikletli timi tarafından öldürüldü.
  • İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin, 22 Eylül 2022'de Barış Boyun'un tetikçileri tarafından gece kulübü önünde silahlı saldırı ile öldürüldü. Saldırı Halil Ay liderliğindeki Anucur Çetesine yönelikti.
  • Ferhat Mardin'in Çetesine mensup Halil Güzel adlı kişi 15 Ekim 2022'de Barış Boyun çetesi tarafından Bahçelievler'de öldürüldü.
  • Bir başka suç örgütü mensubu olan Murat Fırat Canlı adlı kişi 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda öldürüldü.
  • 18 Ekim 2022'de Barış Boyun'un çetesine bağlı Edip Yalçın Gürcistan'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.
  • 19 Aralık 2022'de Anucur Çetesi, Daltonlar Çetesine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Daltonlar Çetesi mensubu Mehmet Emin Kalkan öldürüldü.
  • 24 Aralık 2022 Kağıthane'de Daltonlar Çetesi, Anucur Çetesine bağlı bir kafeye motosikletli timle saldırı gerçekleştirdi. Çatışmada olayla alakası olmayan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan çatışma arasında kalarak öldü.
  • 14 Ocak 2023'te Daltonlar Çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur Çetesi lideri Halil Ay'a silahlı saldırı düzenlediler. Halil Ay canlı kurtulurken Halil Ay'ın yanındaki Cumali Arslan hayatını kaybetti.
  • 2 Şubat 2023'te oto galerici Ferhat Yeşilkaya Şişli'de çete mensupları tarafından öldürüldü.
  • 23 Mayıs 2023'te Barış Boyun'un çetesine bağlı Emircan Yılmaz Abhazya'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü.
  • 6 Ağustos 2023'te Fransa'da firari olan Halil Ay, saklandığı çiftlikte Daltonlar Çetesi mensubu Gülbey Dilsiz tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Halil Ay ve Gülbey Dilsiz öldürüldü.
Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun, İtalya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emir Arslan: mafya ve çete bunlar görevliler tarafından destek almazsa asla bu kadar cinayet işleyemezler 7 0 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya: Sağolsunlar 10 yıl hapis cezası alıyorlar sonra indirimlerle 3-5 yıla çıkıyorlar kaldıkları yerden devam 0 0
  • İlyas Sarı: bu adam bu kadar insani oldururken devlet nerede acaba? 0 0 Yanıtla

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