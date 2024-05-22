Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

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İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Barış Boyun'un da yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

Hakkında bir süredir kırmızı bülten bulunan Barış Boyun, 1984 doğumlu... Beraber hareket ettiği Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti olarak biliniyor.

TAŞERON CİNAYET ÇETESİ

Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işleyerek gelir kaynağı sağlıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapan çete, Anadolu kasabalarından gelen gençleri suç örgütüne tetikçi olarak katıyor.

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'Daltonlar çetesi'ne yönelik suçlamalar şöyle: