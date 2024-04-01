Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor

Son dönemin çok konuşulan markalarından Samsung, yeni One UI 6.1 güncellemesi kapsamında yeniden OLED ekran koruması sunmaya başlıyor. Birçok kullanıcı telefon ekranında çeşitli yanıklar oluştuğunu sık sık gündeme getirince, şirket yönetimi oldukça hızlı bir kararla bu korumayı tekrar getirdi. Samsung'un bu kararı çok daha önce vermesi beklenmesine rağmen, çeşitli optimizasyon sorunlarının bunu geciktirdiği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran yanması sorununu engelleyecek!
Fakat One UI 6.1 güncellemesi sadece akıllı telefonları değil, tabletleri de kapsayacak. Bir önceki nesil olan Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, daha önce görülmemiş yeni yapay zeka fonksiyonları ve eskisine göre çok daha akıcı animasyon geçişleri sunuyor. Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan güncellemenin, uzun vadede şirketin piyasa değerine de oldukça olumlu bir etki yapması bekleniyor.
Yeni OLED ekran koruması kapsamında, cihaz kullanıcı arayüzündeki bazı öğeleri belirli zaman aralıklarında hareket ettiriyor. Böylelikle simgeler sürekli aynı yerde kalmamış oluyor ve ekran yanıklarının önüne geçiliyor. Şu an için Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için teyit edilen bu yeniliğin, diğer birçok Samsung cihaza da zaman içinde gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu son güncellemesi iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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