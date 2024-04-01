YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor

Son dönemin çok konuşulan markalarından Samsung, yeni One UI 6.1 güncellemesi kapsamında yeniden OLED ekran koruması sunmaya başlıyor. Birçok kullanıcı telefon ekranında çeşitli yanıklar oluştuğunu sık sık gündeme getirince, şirket yönetimi oldukça hızlı bir kararla bu korumayı tekrar getirdi. Samsung'un bu kararı çok daha önce vermesi beklenmesine rağmen, çeşitli optimizasyon sorunlarının bunu geciktirdiği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar… Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran yanması sorununu engelleyecek! Fakat One UI 6.1 güncellemesi sadece akıllı telefonları değil, tabletleri de kapsayacak. Bir önceki nesil olan Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, daha önce görülmemiş yeni yapay zeka fonksiyonları ve eskisine göre çok daha akıcı animasyon geçişleri sunuyor. Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan güncellemenin, uzun vadede şirketin piyasa değerine de oldukça olumlu bir etki yapması bekleniyor. Yeni OLED ekran koruması kapsamında, cihaz kullanıcı arayüzündeki bazı öğeleri belirli zaman aralıklarında hareket ettiriyor. Böylelikle simgeler sürekli aynı yerde kalmamış oluyor ve ekran yanıklarının önüne geçiliyor. Şu an için Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için teyit edilen bu yeniliğin, diğer birçok Samsung cihaza da zaman içinde gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz. Samsung'dan Bixby'ye dev güncelleme! ChatGPT rakibi olabilir Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu son güncellemesi iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

01.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemin çok konuşulan markalarından Samsung, yeni One UI 6.1 güncellemesi kapsamında yeniden OLED ekran koruması sunmaya başlıyor. Birçok kullanıcı telefon ekranında çeşitli yanıklar oluştuğunu sık sık gündeme getirince, şirket yönetimi oldukça hızlı bir kararla bu korumayı tekrar getirdi. Samsung'un bu kararı çok daha önce vermesi beklenmesine rağmen, çeşitli optimizasyon sorunlarının bunu geciktirdiği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran yanması sorununu engelleyecek!

Fakat One UI 6.1 güncellemesi sadece akıllı telefonları değil, tabletleri de kapsayacak. Bir önceki nesil olan Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için yayınlanan bu kapsamlı güncelleme, daha önce görülmemiş yeni yapay zeka fonksiyonları ve eskisine göre çok daha akıcı animasyon geçişleri sunuyor. Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan güncellemenin, uzun vadede şirketin piyasa değerine de oldukça olumlu bir etki yapması bekleniyor.

Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor

Yeni OLED ekran koruması kapsamında, cihaz kullanıcı arayüzündeki bazı öğeleri belirli zaman aralıklarında hareket ettiriyor. Böylelikle simgeler sürekli aynı yerde kalmamış oluyor ve ekran yanıklarının önüne geçiliyor. Şu an için Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için teyit edilen bu yeniliğin, diğer birçok Samsung cihaza da zaman içinde gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Samsung'dan Bixby'ye dev güncelleme! ChatGPT rakibi olabilir

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un bu son güncellemesi iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz Samsung markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

ChatGPT, Samsung, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Google Podcasts, YouTube Music'e taşındı
    17:11 Google Podcasts, YouTube Music'e taşındı

    Google, Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı ve kullanıcılarına aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşıma süresi tanıdı. Podcast yayınları 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak ve Podcasts uygulamasına erişim mümkün olmayacak. Bu hamle, Google'ın Podcast sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefini destekleyebilir.

  • WindSpider Vinçleri Rüzgar Enerjisi Endüstrisini Değiştirecek
    17:10 WindSpider Vinçleri Rüzgar Enerjisi Endüstrisini Değiştirecek

    WindSpider firması tarafından geliştirilen WindSpider vinçlerinin, rüzgar enerjisi endüstrisini kökten değiştirecek bir yenilik olduğu belirtiliyor. Bu kendiliğinden inşa edilen rüzgar türbinleri, geleneksel rüzgar türbinlerinin inşası için gerekli olan işgücünün büyük bir kısmını ortadan kaldırarak, rüzgar enerjisine erişimi daha da ucuz hale getiriyor.

  • Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor
    17:10 Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

    Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin baştan aşağı ele alınacağını ve yapay zekanın önünün açılacağını belirtti. Bixby için yapay zeka desteğiyle daha akıllı bir konuşma deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi.

  • Xiaomi Redmi Turbo Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri
    17:10 Xiaomi Redmi Turbo Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, orta-seviye pazar için yeni performans odaklı telefon serisi olan Redmi Turbo'yu duyurdu. Serinin ilk cihazı Xiaomi Redmi Turbo 3, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek. Turbo serisi, performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor ve sektörde yeni bir performans furyasına yol açabilir.

  • Yapay Zeka Konuşmaları: Yapay Zeka Meslekleri Tehdit Ediyor
    16:01 Yapay Zeka Konuşmaları: Yapay Zeka Meslekleri Tehdit Ediyor

    Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin CEO'su Dr. Ekrem Teymur, Yapay Zeka Konuşmaları' serisinde, yapay zekanın etkisi altında değişime uğrayacak meslekleri anlattı. Teymur, teknoloji alanında çalışan meslek gruplarının yapay zekadan en çok etkileneceğini belirtti. Metin yazarları, tercümanlar ve iş danışmanları gibi alanlarda zaten hissedilen bu etki, tüm meslek gruplarını tehdit ediyor. Teymur'a göre yapay zeka insanlık için bir tsunami etkisi yaratabilir.


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 19:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung, yeni One UI güncellemesi ile OLED ekran koruması sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement