Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerini açıkladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin çocuk hallerinin canlandırıldığı yapay zeka videosunda, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin çocuk hallerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı video paylaştı. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerini vurgulayan Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken; yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNİ BÜYÜTECEĞİZ'

Videoda, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini anlatan Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz; bu dönüşümü izlemek değil ona bizzat yön vermektir. Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi; alt yapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle, halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi; kendi Büyük Dil Modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimiz ile birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Üçüncü adım olarak insan kaynağını güçlendirdiklerini vurgulayan Kacır, "Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz; 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek" açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlayan yerli girişime de teşekkürlerini iletti.