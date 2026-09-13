Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinin GPS tabanlı pilot destek sistemi TEKNOFEST'te finalde - Son Dakika
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Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinin GPS tabanlı pilot destek sistemi TEKNOFEST'te finalde

Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinin GPS tabanlı pilot destek sistemi TEKNOFEST\'te finalde
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Şanlıurfa BİLSEM'de eğitim gören iki lise öğrencisinin geliştirdiği GPS tabanlı pilot destek sistemi, TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kaldı. ILS bulunmayan havalimanlarında hassas olmayan yaklaşmalarda uçağın doğru süzülüş hattında olup olmadığını GPS koordinatlarıyla belirleyen sistem, pilotlara sesli ve görsel uyarı vermeyi hedefliyor.

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencileri Melisa Ülger ve Miray Ezgi Yaşar tarafından geliştirilen GPS tabanlı pilot destek sistemi, TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kaldı.

Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) bulunmadığı havalimanlarında kullanılmak amacıyla geliştirilen sistem, hassas olmayan yaklaşmalarda uçağın doğru süzülüş hattında olup olmadığını GPS koordinatları üzerinden belirleyerek pilotlara sesli ve görsel uyarılar vermeyi hedefliyor.

Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan projeyle, herhangi bir yer donanımına ihtiyaç duyulmadan pilotlara yaklaşma sırasında ek durumsal farkındalık sağlanması ve sistemin özellikle ILS bulunmayan havalimanlarında hassas olmayan yaklaşmalarda pilotlara ilave destek sunması amaçlanıyor.

"Pilotlara ek farkındalık sunmayı hedefliyoruz"

Projenin danışmanı, Şanlıurfa BİLSEM matematik öğretmeni Şahin Özbilici, öğrencilerin uçuş emniyetine katkı sağlayacak bir fikirle kendisine gelmesinin ardından yaklaşık bir yıl süren çalışma yürüttüklerini söyledi.

Araştırmalarında uçuş kazalarının önemli bir bölümünün yaklaşma ve iniş safhasında meydana geldiğini belirten Özbilici, ILS'nin her havalimanına kurulmasının maliyet ve sürdürülebilirlik açısından mümkün olmayabildiğini ifade etti.

Bu nedenle yer donanımına ihtiyaç duymadan pilotlara yaklaşma sırasında destek sağlayabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını anlatan Özbilici, şunları kaydetti:

"Uçaktaki aviyonik sistemlerden ve GPS koordinatlarından yararlanarak hassas olmayan yaklaşmalarda ek durumsal farkındalık oluşturabilecek bir sistem tasarlamak istedik. Geçmişte yaşanan kazaları inceledik, raporlarını okuduk, literatür çalışması yaptık ve bazı pilotlardan destek aldık. Sistemimizle, uçağın doğru süzülüş hattında olup olmadığını GPS koordinatları üzerinden belirleyerek pilotlara sesli ve görsel uyarılar vermeyi, böylece ek farkındalık sunmayı hedefliyoruz."

Özbilici, öğrencilerin sistem üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve TEKNOFEST Güneydoğu'da İnsanlık Yararına Teknolojiler - Akıllı Teknolojiler ve Sistem Tasarımı kategorisinde finale kalmalarının kendileri için önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

"Yerli ve düşük maliyetli bir sistem geliştirmek istiyoruz"

Proje öğrencilerinden Melisa Ülger de BİLSEM'de havacılık dersleri aldıklarını ve simülasyonlar üzerinden uçuş çalışmaları yaptıklarını belirtti.

ILS dışındaki yaklaşma yöntemlerini incelerken bazı eksiklikler olduğunu fark ettiklerini anlatan Ülger, Türkiye'deki bazı havalimanlarında ILS bulunmadığını ve pilotlara destek olabilecek bir sistem geliştirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce çalışmaya başladıklarını, proje sürecinde pilotlar ve alanında uzman kişilerle görüştüklerini aktaran Ülger, "Geçen yıl çalışmaya başladık, yoğun bir süreç geçirdik. Pilotlarla ve alanında bilgi sahibi kişilerle görüştük, onlar da projemizi beğendi." dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kalmanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Ülger, "Emeklerimizin karşılığını almış olduk. Bundan sonraki hedefimiz, yerli ve düşük maliyetli sistemimizi geliştirerek uçuş emniyetine katkı sağlamak." diye konuştu.

Ülger, GPS teknolojisinin ilerleyen dönemde daha da gelişmesiyle sistemin kullanım alanının genişleyebileceğini, özellikle düşük görüş koşullarında pilotlara ek destek sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Projede yer alan Miray Ezgi Yaşar da TEKNOFEST'te finale kaldıklarını ve emeklerinin karşılığını almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yaşar, TEKNOFEST'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknofest, Şanlıurfa, Havacılık, Teknoloji, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinin GPS tabanlı pilot destek sistemi TEKNOFEST'te finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinin GPS tabanlı pilot destek sistemi TEKNOFEST'te finalde - Son Dakika
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