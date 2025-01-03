Savunma sanayisi 2024'te 7,1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

Savunma sanayisi 2024'te 7,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 2024 yılında 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

03.01.2025 18:55
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Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 2024 yılında 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

Bu rakamın 2024 hedefleri olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Görgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye'nin adını gururla duyuruyoruz. Uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, Başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Savunma sanayisi ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Savunma sanayisi 2024'te 7,1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

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