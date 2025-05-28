Serban'ın Başarısı DCD Connect Madrid 2025'te - Son Dakika
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Teknoloji

Serban'ın Başarısı DCD Connect Madrid 2025'te

Serban\'ın Başarısı DCD Connect Madrid 2025\'te
28.05.2025 14:39
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Serban, Madrid'de düzenlenen DCD Connect etkinliğinde büyük ilgi gördü ve yenilikçi çözümlerini tanıttı.

VERİ merkezi ekosisteminin önde gelen şirketlerinden Serban, uçtan uca veri merkezi çözümleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve dünya çapındaki profesyonel veri merkezi liderlerini bir araya getiren DCD Connect Madrid 2025'te büyük ilgi gördü. 'Dünyanın en iyi 10 veri merkezi inşaat şirketleri' listesinde 4'üncü sırada olan Serban, sektörün şirket ve yöneticilerini bir araya getiren etkinlikte yenilikçi çözümlerini sergiledi.

DCD Connect Madrid 2025, bin 700'ü aşkın sektör lideri, 120'den fazla katılımcıyı ve 150'den fazla uluslararası uzman konuşmacıyı ağırladı. Veri merkezi endüstrisindeki en son trendler, teknolojik gelişmeler ve stratejik yaklaşımlar derinlemesine tartışıldı.Etkinlikte şirketi, Serban Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Güner ve Otomatica'nın kurucusu ve CEO'su Hüseyin Doğa Emiroğulları temsil etti. Yöneticiler, küresel veri merkezi talepleri ve zorlukları konulu bir panele katıldı. Ayrıca Design & Construction bölümünden Serban DC Almanya Genel Müdürü Bedrettin Altay'da Serban'ın uçta uca 'All in One' prensibiyle veri merkezi projelerindeki bütüncül yaklaşım prensiplerini aktardığı ilgi çekici bir sunum gerçekleştirdi. Şirketten yapılan bilgilendirmede fuar boyunca veri merkezi profesyonellerinden yoğun ilgi gördükleri aktarıldı.

Serban'ın bağlı olduğu Açık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, fuardaki ilgiye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DCD Connect Madrid, veri merkezi sektörünün bugününe ve geleceğine yön veren liderleri bir araya getiren, eşsiz bir bilgi paylaşımı ve iş birliği ortamı sunuyor. Serban olarak, bu değerli etkinlikte yenilikçi çözümlerimizi sergilemekten ve sektör profesyonelleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Serban'ın sunmuş olduğu veri merkezi çözümlerine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası standartların ötesine geçen projelerimizin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın başarısını bir kez daha kanıtladı. Etkinlik boyunca gerçekleştirdiğimiz sunum ve panelde, sektördeki deneyim ve bilgi birikimimizi değerli katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk."

Açık, sektördeki ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirerek fark yarattıklarını belirterek "Veri merkezi projelerini hayata geçirmeye başladığımızda, sektördeki geleneksel modellerin yetersiz kaldığını ve daha teknik, mühendislik odaklı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu gözlemledik. Bu nedenle, mevcut standartların ötesine geçerek EPC+ modelini benimsedik ve holding bünyemizdeki şirketlerimizle iş birliği yaparak anahtar teslim çözümler sunmaya başladık. Çözümlerimiz lider GSM ve teknoloji şirketlerinin veri merkezi projelerinde uygulandı ve başarılı oldu. Veri merkezi sektörü özelinde uzmanlaşan insan kaynağımızla, projelerin yalnızca yapısal değil, aynı zamanda çevik, esnek ve verimli olması için teknolojiler üretiyor ve entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu yaklaşımımız, Serban'ın küresel pazardaki yerini sağlamlaştırması ve yeni iş ortaklıkları geliştirmesi için önemli bir zemin oluşturuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Serban'ın Başarısı DCD Connect Madrid 2025'te - Son Dakika

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