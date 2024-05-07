Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Teknoloji

Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Sinop\'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıağaççayırı Ortaokulu iş birliğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi ve Kaymakam Enver Yılmaz da fuarı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca fuara diğer ilgililer ve öğrenci velileri de katıldı.

07.05.2024 16:39
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Sinop'un Boyabat ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıağaççayırı Ortaokulu iş birliğiyle okul bahçesinde yapılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Kaymakam Enver Yılmaz da fuarı gezerek, projelerle ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, yaptıkları çalışmalardan ötürü öğrencileri kutlayarak teşekkür etti.

Fuarda ayrıca öğrencilerce halk oyunları gösterisi sunuldu.

Fuara Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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