Şırnak'ta TEKNOFEST Drone Yarışması - Son Dakika
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Şırnak'ta TEKNOFEST Drone Yarışması

Şırnak\'ta TEKNOFEST Drone Yarışması
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Şırnak, TEKNOFEST kapsamında ışıklı FPV dronlarla gece yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Şırnak'ta, robotik bilimin doğduğu topraklarda TEKNOFEST Drone Yarışması düzenlenecek.

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dron Yarışması'nın ilk etabı, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez gece konseptiyle düzenlenecek organizasyon, ışıklı FPV dronların oluşturacağı görsel şölenle teknoloji tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, İHA muhabirine, organizasyonun yalnızca bir drone yarışı olmadığını, aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin ruhunu yeniden Şırnak'ta yaşatacak tarihi bir buluşma olacağını söyledi. Asan, Şırnak'ın sadece genç nüfusuyla değil, bilim ve teknoloji tarihindeki köklü geçmişiyle de önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, Cizreli büyük alim El-Cezeri'nin mirasına vurgu yaptı. Drone yarışmasına ev sahipliği yapmayacaklarını, milli teknoloji hamlesinin ruhunu yeniden bu topraklarda sürdüreceklerini belirten Asan, Şırnak'ın robotik biliminin öncüsü El-Cezeri'nin mirasını taşıyan kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın daha önce yaptığı "Robotik bilimin kurucusu Cizreli El-Cezeri'nin yurdunda ülkemizin robot uçaklarının hikayesi yazıldı" sözlerini hatırlatan Asan, "Bu ifadeler, Şırnak için yalnızca bir övgü değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk anlamı taşıyor. Bu söz bizler için sadece anlamlı bir ifade değil; güçlü bir vizyonun ve büyük bir sorumluluğun göstergesidir. Bugün bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 2026 yılı organizasyonuna Türkiye genelinde toplam 847 takımın başvurdu. Zorlu değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 32 takım ilk etap yarışlarını Şırnak'ta gerçekleştireceğiz. Yarışmacılar Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelecek. Yüksek hız ve üstün manevra kabiliyetiyle öne çıkan FPV (First Person View) dronlarla mücadele edecekler. Pilotlar, özel gözlükler sayesinde dronların kamerasından anlık görüntü alarak parkurları adeta bir savaş uçağı kokpitindeymiş gibi yönetecekler" dedi.

Takımların ikinci etap için Batman'a geçeceğini aktaran Asan, " Final etabı ise 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek. Türkiye'nin en başarılı drone pilotları, burada dünyanın en iyi pilotlarıyla mücadele edecek. Türkiye'de ilk kez Şırnak'ta uygulanacak bu format sayesinde ışıklı FPV dronların gökyüzünde oluşturacağı görsel şölenin yarış heyecanını bambaşka bir boyuta taşıyacak. TEKNOFEST, yalnızca teknolojik yarışmaların yapıldığı bir festival değil, gençlerin hayallerine yön veren büyük bir hareket. Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın yıllar önce Şırnak'ta yürüttüğü çalışmalar, bugün milli teknoloji hamlesinin temel taşlarından biri haline geldi. Biz hazırız, Şırnak hazır. TEKNOFEST ruhu Şırnak'ta yaşıyor. Türkiye'yi bu büyük teknoloji şölenine ortak olmaya ve Şırnak'ta birlikte tarih yazmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Şırnak'ta TEKNOFEST Drone Yarışması - Son Dakika

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