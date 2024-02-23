Ubisoft'un birkaç kez ertelediği, merakla beklenen korsan temalı oyunu Skull and Bones, 16 Şubat'ta ön sipariş sürecinden çıkarak piyasaya sürüldü. Fiyatıyla eleştiri toplayan oyunun ne kadar satacağı merak ediliyordu. Bugün ise Skull and Bones oyuncu sayısı belli oldu.
Skull and Bones, yüz binlerce oyuncuya ulaştı
Skull and Bones şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Amazon Luna üzerinden oynanabiliyor. Şu anda Ubisoft'un etkinliği kapsamında bazı platformlarda sınırlı süreliğine ücretsiz olarak sunulan oyunun 1 milyondan az kişi tarafından oynandığı ortaya çıktı.
Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Skull and Bones, şu anda dünya genelinde 850 binden fazla kişi tarafından oynanıyor. Bu rakama, oyunu ücretsiz erişim etkinliği kapsamında deneyimleyen oyuncuların da dahil edildiğini belirtelim.
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Bu rakama göre oyunun başarılı bir çıkış yaptığı düşünülmüyor. Bunun en önemli sebebininse fiyatı olduğunu söyleyebiliriz.
Fiyatıyla eleştiri topladı
Skull and Bones, yurt dışında 70 dolara satıyor. Türkiye'de ise Epic Games Store üzerinden 999 TL karşılığından satın alınabiliyor. Türk oyuncular, artan enflasyon ve yükselen döviz kuru nedeniyle bu fiyatı kabul edilebilir bulsa da yurt dışındaki oyuncular aynı düşüncede değil.
Oyunun pahalı bulunmasının sebebi ise aslında fiyatı değil, oyunu satın aldıktan sonra ek olarak ekstra eşyalar satılacak olması. Oyun içinde bir eşya satılmayacak olsaydı bu fiyat normal karşılanabilirdi. Hatta bununla ilgili Skull and Bones'ın geliştirme ekibinde çalışan bir geliştirici bile oyunun aslında 30-40 dolar değerinde olduğunu söyledi.
Oyun ön siparişlere açıldığından beri eleştiri toplayan Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot ise bu fiyatı savunuyor. Öyle ki Guillemot, oyunda parayla alınabilecek ek içerikler olmasına rağmen oyunun neden parayla satıldığına dair bir soru üzerine Skull and Bones'ı "AAAA" olarak tanımladı.
Yani oyunun, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt ve GTA 5 gibi AAA kategorisine dahil olan oyunlardan bile daha yüksek kalitede olduğunu söylemeye çalıştı. Buna göre oyuncuların verdiği paranın karşılığını alacağını belirtiyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Skull and Bones'ın oyuncu sayısı sizce ne kadar iyi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Skull and Bones Oyuncu Sayısı Belli Oldu - Son Dakika
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